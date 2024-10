Bagnai: "17 milioni per realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche"

“All’Abruzzo sono destinati circa 17 milioni di euro per la realizzazione e la messa in sicurezza delle mense scolastiche. Gli interventi finanziati contribuiranno a incentivare il tempo pieno a favore degli studenti, delle famiglie e delle donne lavoratrici”.

E' quanto si legge in una nota del responsabile economia della Lega, il deputato Alberto Bagnai, a seguito della pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata al PNRR, della graduatoria del bando da 515 milioni pubblicato il 29 luglio 2024 per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del PNRR per favorire il tempo pieno, rispondendo alle esigenze dei Comuni, per le scuole del primo ciclo, e delle Province e le Città metropolitane, per i convitti.

“Con il bando - prosegue Bagnai - sono stati finanziati complessivamente 46 interventi nella Regione dell’Abruzzo. Questi risultati sono stati possibili anche grazie all'importante servizio di supporto agli enti locali messo in campo del Governo e dal Ministero”, conclude il deputato leghista.