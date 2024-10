Emergenza Idrica: convocato Consiglio comunale straordinario a Fossacesia

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha richiesto la presenza del presidente Gianfranco Basterebbe e dei tecnici della Sasi a una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, che sarà convocata a breve scadenza per affrontare l'emergenza idrica che sta colpendo il territorio e altri 59 comuni gestiti dalla Sasi. La crisi idrica, caratterizzata da sospensioni quotidiane della fornitura di acqua potabile, sta causando gravi disagi alla popolazione e alle attività economiche, complicando i rapporti tra cittadini e istituzioni.

"La situazione è estremamente critica e richiede un intervento urgente e coordinato per trovare soluzioni efficaci," ha dichiarato il Sindaco Di Giuseppantonio. "Durante la seduta consiliare, discuteremo le problematiche attuali, le misure adottate finora e le possibili strategie future per migliorare la gestione della crisi idrica. La presenza della Sasi sarà fondamentale per affrontare questa emergenza in modo adeguato".

Nei mesi scorsi, la Regione Abruzzo ha pubblicato il lavoro della commissione d'inchiesta del Consiglio Regionale, istituita per verificare la situazione idrica in Abruzzo. Tra le questioni affrontate, è emerso il potenziamento della rete di distribuzione, poiché l'acqua potabile è una risorsa essenziale per la salute umana e la vita quotidiana. Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha inoltre richiesto lo stato di Emergenza in Abruzzo per la crisi idrica, che ha colpito in particolare le province di Chieti e Pescara.

"La situazione si sta aggravando ulteriormente con una riduzione delle ore di fornitura dell'acqua, aumentando i disagi per cittadini, servizi pubblici e imprese -ha aggiunto il Sindaco -. È fondamentale che tutte le parti coinvolte collaborino per trovare soluzioni rapide ed efficaci."

Di Giuseppantonio si è sempre battuto per migliorare la situazione idrica nella provincia di Chieti. Negli ultimi anni, ha promosso due riunioni, nelle sorgenti di Fara San Martino e a Fossacesia, con tutti i sindaci della provincia per protestare, discutere e affrontare questa problematica.

L'Amministrazione Civica di Fossacesia estenderà l'invito a tutti i soggetti interessati a partecipare alla seduta straordinaria del Consiglio Comunale per contribuire alla ricerca di soluzioni efficaci e condivise.