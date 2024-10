Lavoro: Magnacca, responsabilitÃ  comune per garantire sicurezza

Sicurezza partecipata sui luoghi di lavoro per ridurre le morti bianche. lo ha ribadito questa mattina l'assessore al Lavoro e alle Attività Produttive Tiziana Magnacca nel partecipare a Chieti, presso la Camera di Commercio, al convegno promosso da Flp, sindacato nazionale dei lavoratori del pubblico impiego.

"Un impegno comune a costruire un percorso di sicurezza e del benessere dei lavoratori. C'è la massima attenzione da parte della Regione Abruzzo - ha precisato l'assessore - per quelle che sono le nostre competenze specifiche, in particolare sulla formazione. Occorre un approccio culturale diverso e condiviso per la salute dei lavoratori".

L'assessore ha ricordato i dati sulle morti sul lavoro registrate nel 2023 in Abruzzo con un aumento, come segnalato dall'Inail nel rapporto annuale, che "non sottovalutiamo. Occorre una sicurezza partecipata perché non si può lasciare al solo datore di lavoro le responsabilità sulla sicurezza e sui rischi connessi. Un obbligo collaborativo dei lavoratori per una sicurezza partecipata".

L'Assessore Magnacca ha ribadito la collaborazione costante con l'Inail e ricordando l'attività svolta dalla Commissione sulla sicurezza sul lavoro che vede l'Assessorato regionale al Lavoro e alla Sanità quale luogo di confronto e di analisi e i fondi messi a disposizione dalla Regione per la formazione aggiuntiva. "Credo nella patente a crediti, ma l'avrei resa meno burocratica e molto più penalizzante per le aziende che non rispettano le norme sulla sicurezza anche nella partecipazione ai bandi pubblici", ha concluso l'assessore.