Programma GOL: a breve operativi i nuovi corsi di formazione

In vista dell'avvio della seconda parte del programma GOL, l'assessore al Lavoro, Tiziana Magnacca, ha avuto un incontro con i responsabili dei Centri per l'impiego regionali per fare il punto della situazione. "Anche nella nuova formulazione di GOL – ha detto l'assessore Magnacca – i CPI rimangono centrali nella realizzazione del programma; da qui la necessità di riallineare i procedimenti per evitare discrasie in modo da facilitare il raggiungimento dei target da parte dell'Abruzzo. Il programma GOL – ha insistito l'assessore – è una straordinaria opportunità ma anche un importante bando di prova sull'efficienza del sistema dei Centri per l'impiego regionali. Finora le risposte che attendevamo sono arrivate avendo tutti i CPI raggiunti gli obiettivi indicati nel programma; ora siamo chiamati ad un ulteriore impegno soprattutto verso i giovani e disoccupati".



Di fatto la seconda parte di GOL è partita all'inizio di agosto con la pubblicazione dell'avviso dei nuovi corsi di formazione professionale, più snelli e ridotti nelle ore di didattica in aula. Nei prossimi giorni, a seguito di istruttoria, verranno accreditati gli organismi di formazione per l'avvio dei nuovi corsi. In questo contesto, s'inserisce l'attività dei CPI che profileranno, orienteranno e avvieranno alla formazione tutti gli interessati. "E' facile intuire che i CPI – ha detto Tiziana Magnacca – sono attesi da un lavoro impegnativo rivolto soprattutto verso quei giovani e disoccupati iscritti al programma che attendono di perfezionare le competenze, ma sono convinta che la risposta che arriverà dagli uffici sarà all'altezza della situazione ma soprattutto in linea con le aspettative del cittadino. Anzi rivolgo l'invito a recarsi presso i Centri per l'impiego più vicino e farsi aiutare a scegliere il percorso formativo non solo più adeguato ai propri talenti, ma anche in grado di dare chance di reperire lavoro".