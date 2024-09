Approvato il bilancio consolidato della Regione Abruzzo

La Giunta regionale abruzzese ha approvato il bilancio Consolidato 2023, documento contabile consultivo che evidenzia in termini economici e patrimoniali gli esiti della gestione della Regione e degli organismi, enti e società inclusi nel Perimetro di consolidamento.

La proposta è stata presentata dall'assessore a Bilancio, Personale, Patrimonio e Sport, Mario Quaglieri.

Sempre su sua proposta, l'esecutivo ha approvato gli obiettivi 2024 dell'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la committenza - Areacom, nell'ambito del ciclo delle prestazioni negli enti strumentali.

Su iniziativa del vicepresidente con delega all'Agricoltura, Ambiente e Caccia e Pesca, Emanuele Imprudente, la Giunta ha approvato lo schema di protocollo di intesa che sancirà un accordo di reciprocità tra Regione Abruzzo e Regione Lazio per la stagione venatoria 2024/2025. Su iniziativa dell'assessore ai Trasporti, Umberto d'Annuntiis, è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Abruzzo e Fira per la rendicontazione e il monitoraggio del progetto ACeS - Salute-Ambiente-Biodiversità-Clima.

(Ansa Abruzzo)