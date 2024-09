Forza Italia attacca il consigliere regionale Vincenzo Menna

E’ da giorni ormai che il Consigliere Vincenzo Menna, attraverso alcuni comunicati stampa, punta il dito contro l’avversario politico che governa la Regione Abruzzo ed il suo Ente Strumentale ARAP, per lo stato di incuria in cui versano le aree degli Ex Consorzi Industriali.

Non si può certo negare che la manutenzione delle strade all’interno degli agglomerati industriali abruzzesi, sia una problematica assolutamente prioritaria ed ampiamente conosciuta dagli Enti preposti.

Il Consigliere Menna, però, quando si lancia con molta facilità in rocambolesche accuse, probabilmente dimentica di rappresentare il doppio ruolo di Consigliere Regionale di Opposizione e quello contestuale di Consigliere Comunale di Maggioranza a seguito delle dimissioni da Vice Sindaco dell’attuale Giunta Borrelli.

Questo atteggiamento, infatti, ci sembra quello del “toro che dice cornuto all’asino”, poiché, seppur quanto da lui affermato potrebbe essere assolutamente condivisibile, non risulta affatto accettabile, né tantomeno credibile, detto da chi ha ricoperto per anni il ruolo di Vice Sindaco e Ass.re alle Manutenzioni ed attualmente continua a ricoprire quello di Consigliere di Maggioranza dell’Amministrazione Borrelli, lasciando, di fatto, il paese in uno stato di totale incuria, partendo dalle tantissime strade Comunali periferiche ormai abbandonate da anni, agli impianti sportivi inadeguati, passando per pensiline divelte e cura del verde urbano totalmente assente, e solo per citare qualche esempio.

Il Consigliere Menna ci dimostra, pertanto, con il suo modo di fare, di voler solo formulare accuse a senso unico rivolte ad ARAP ed alla Regione Abruzzo, al solo scopo di attaccare l’avversario politico, visto che, dove concretamente potrebbe incidere, ad es. sulla sistemazione delle strade comunali e non solo, non si prodiga affatto con lo stesso interesse e la stessa veemenza, tentando talvolta addirittura di sminuire tali problematiche con le quali, ahimè, i nostri concittadini atessani che abitano in zone periferiche della città, sono costretti a convivere quotidianamente.

Il Consigliere Menna, inoltre, vorrebbe farci credere che ARAP ha stanziato € 50.000 di fondi del proprio bilancio, per finanziare la “promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale”, distogliendoli ad interventi prioritari come quelli della manutenzione delle strade. TUTTO QUESTO è ASSOLUTAMENTE FALSO!!!

La realtà è che la Regione Abruzzo, Assessorato alle Politiche Agricole e Forestali, nell’ambito della propria attività istituzionale di promozione dei prodotti agricoli e artigianali, ha stanziato queste somme per finanziare la “PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIRRA AGRICOLA E ARTIGIANALE”, individuando ARAP come soggetto attuatore. Trattandosi, pertanto, di fondi provenienti dalla filiera agricola e ad essa vincolati, non potevano certo essere distolti per differenti finalità. Infine, dalla foto pubblicata dal Consigliere Menna che accompagna il suo ultimo comunicato, è chiaramente riscontrabile un cestino traboccante di rifiuti all’interno dell’Agglomerato Industriale di Atessa. A tal proposito ci corre l’obbligo di ricordare al Consigliere Menna, che la competenza della raccolta rifiuti all’interno dell’Agglomerato industriale della Val di Sangro è del Comune di Atessa, che la esercita per mezzo della EcoLan, la quale provvede alla raccolta dei rifiuti nella cosiddetta zona 5 (Area Industriale), così come espressamente previsto dal capitolato d’appalto per l’assegnazione del servizio alla Ecolan. A nostro avviso, pertanto, il Consigliere Menna farebbe bene ad impiegare le proprie energie, dandosi da fare laddove concretamente potrebbe incidere per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini, pur mantenendo la piena facoltà, così come qualsiasi altro cittadino, di manifestare e sollevare le criticità riscontrate, cercando, però, per quanto possibile, di fare mena demagogia.

Il Circolo Cittadino di Forza Italia