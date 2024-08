Dl Coesione, Testa (FdI): "Da settembre bonus assunzioni, il Sud riparte"

"Con il governo Meloni il Mezzogiorno non è più fanalino di coda e procede spedito sulla strada della crescita. Da settembre, infatti, così come previsto nel decreto Coesione, partono bonus e incentivi per le assunzioni in Italia e in particolare al Sud. I nuovi incentivi all'occupazione interesseranno giovani, donne e lavoratori assunti nei territori che compongono la Zes Unica per il Sud. Chi assume potrà avvalersi della proroga di Decontribuzione Sud, avuta grazie alla determinazione del Ministro Fitto". Lo dichiara il deputato pescarese di Fratelli d'Italia Guerino Testa, segretario in Commissione Finanze.

"Tutto ciò - aggiunge il parlamentare - dimostra la grande volontà del Governo per lo sviluppo del Mezzogiorno, abbandonando definitivamente la politica di assistenzialismo che ha tolto la dignità ai cittadini in grado di lavorare. Si chiude dunque quella brutta pagina e si apre un nuovo corso che crea lavoro ed incentiva gli imprenditori. Noi continueremo a lavorare seguendo questa rotta, forti dei dati che ci danno ragione e che indicano che la strada intrapresa è quella giusta".