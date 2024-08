«Stellantis, troppe e allarmanti le voci che si rincorrono sulle sorti dello stabilimento di Atessa»

“Sono troppe e allarmanti le voci che si rincorrono sulle sorti dello stabilimento Stellantis di Atessa e i segnali che arrivano non sono certo confortanti nonostante le rassicurazioni che si erano avute sulla cessazione della cassa di integrazione in questo mese di agosto”. A dichiararlo l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca nel commentare il prolungamento della cassa integrazione nello stabilimento abruzzese di Stellantis e registra le rinnovate preoccupazioni dei sindacati.

“Dobbiamo purtroppo constatare che è invece a oltranza l’utilizzo degli ammortizzatori sociali da parte di Stellantis. Un procedere a passo d’uomo – commenta l’assessore – segno di poca chiarezza da parte del gruppo presieduto da Tavares da quale ci aspetteremmo di ascoltare annunci concreti e certi sul futuro del plant della Val di Sangro”

“Pur nella consapevolezza che occorra mantenere equilibrio ed equidistanza, l’istituzione regionale è attenta rispetto allo scenario che coinvolge la produzione dei veicoli leggeri Ducato. Stante l’attuale situazione è chiaro che si necessita di un tempestivo chiarimento, atteso che confusione e disinformazione non aiutano l’immagine commerciale dell’azienda, che pure ha il suo valore, ma soprattutto la tranquillità dei lavoratori, dei fornitori e delle loro famiglie. Da parte di Stellantis ci aspettiamo azioni concrete che diano certezza sul futuro dello stabilimento di Atessa” conclude l’assessore alle Attività Produttive.