A Lanciano arriva il “Nonno vigile”

L' Amministrazione Comunale, il Sindaco Filippo PAOLINI e l'Assessore alla Mobilità e Traffico, Paolo Bomba, annunciano alla Cittadinanza che a partire dal 19 agosto 2024 sarà disponibile sul sito ufficiale del Comune di Lanciano e sull'Albo Pretorio On Line il Bando di Avviso Pubblico per la raccolta delle adesioni al progetto "Nonno Vigile". Questo importante progetto di volontariato è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Lanciano di età compresa tra i 50 e i 75 anni, in buona salute fisica, che desiderano mettere a disposizione il loro tempo e la loro esperienza per la sicurezza dei nostri bambini.

Il progetto "Nonno Vigile" è stato concepito con l'obiettivo di aumentare la sicurezza nei pressi delle scuole durante gli orari di entrata e uscita degli alunni. Grazie alla partecipazione dei volontari, sarà possibile ridurre i rischi legati alla mobilità dei più piccoli, offrendo un presidio attento e consapevole che affiancherà il lavoro della Polizia Locale. I nonni vigili avranno il compito di controllare e agevolare l'attraversamento stradale degli studenti, contribuendo a creare un ambiente sicuro e protetto.

Per aderire al progetto, i cittadini interessati devono possedere i seguenti requisiti:

• Residenza nel Comune di Lanciano;

• Età compresa tra i 50 e i 75 anni (al compimento del 75° anno, il volontario potrà completare il servizio per l'anno in corso, ma non potrà proseguire nell'anno scolastico successivo);

• Essere pensionati o inoccupati;

• Essere in possesso di idoneità psico-fisica, attestata da certificato medico;

• Non avere condanne penali con sentenza passata in giudicato;

• Godere dei diritti civili e politici;

• Non avere contenziosi pendenti con il Comune di Lanciano.

Le domande di adesione, redatte su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e l'Ufficio Protocollo del Comune, nonché scaricabile dal sito internet comunale, devono essere presentate entro le ore 12:00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio On Line.

I volontari selezionati parteciperanno successivamente a un corso di formazione organizzato dalla Polizia Locale, che definirà nel dettaglio i ruoli e i compiti da svolgere.

Per ulteriori informazioni riguardanti il progetto "Nonno Vigile" e le modalità di adesione, è possibile rivolgersi al responsabile dell'Ufficio Mobilità e Traffico, Dott. Antonio Tenaglia, presso la Sede di Largo Tappia n.4, nei seguenti orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00. Il Dott. Tenaglia sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie e assistere i cittadini interessati nella compilazione delle domande.