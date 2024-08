Â«Togliere i pali elettrici e telefonici dalla spiaggiaÂ»

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, torna alla carica per affrontare la questione dei pali dell'ENEL e della TIM presenti sul lungomare, nel tratto di spiaggia di fronte a Baia Verde e fino al parcheggio dei ucamper. Il sindaco ha ribadito la necessità di rimuovere questi pali e di interrare i fili per migliorare il decoro e la sicurezza della zona. Da molti anni, i pali messi dall'Enel e Tim sono presenti in questa area, nonostante i continui interventi, riunioni e prese di posizione dell'Amministrazione Comunale per farli rimuovere. Recentemente la situazione è diventata ancora più indecorosa con l'installazione di ulteriori fili per la fibra ottica sui pali della Tim. Questi fili, oltre a quelli già esistenti stanno creando significativi problemi di decoro lungo la spiaggia, nella parte del Lungomare sud.

"Ho sollecitato nuovamente la Provincia, titolare della strada Lungomare, l'Ufficio Demanio del Comune e in particolare TIM ed ENEL affinché intervengano entro la fine dell'anno. La presenza di questi sostegni di legno e di cemento non solo deturpa il paesaggio naturale, ma rappresenta anche un potenziale rischio per la tenuta dei pali stessi e per l'erogazione dei servizi telefonici ed elettrici. "È fondamentale trovare un equilibrio tra le necessità infrastrutturali e la tutela del nostro patrimonio naturale e turistico- ha dichiarato il sindaco Di Giuseppantonio. Una situazione rappresentata ai dirigenti delle due società ,Tim ed Enel, che ringrazio per aver voluto verificare di persona lo stato dei luoghi".

Il sindaco ha inoltre sottolineato ai dirigenti: "l'urgente necessità di interrare i fili e rimuovere i pali dopo l'estate, confidando nella collaborazione di tutti per risolvere questa situazione nel miglior modo possibile".