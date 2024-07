Al via lâ€™Osservatorio Regionale sullâ€™accesso al credito

"Ritengo che l'osservatorio regionale sull'accesso al credito delle imprese abruzzesi sia uno strumento utile per l'economia abruzzese perché contribuirà ad avere il polso della situazione, delle problematiche e delle criticità inerenti l'accesso al credito. Al contempo consentirà al governo regionale, per le proprie competenze, di individuare gli interventi necessari alla loro risoluzione per una governance più efficace ed efficiente". Lo ha dichiarato l'assessore alle attività Produttive Tiziana Magnacca nel commentare la delibera approvata dalla Giunta regionale che, nella seduta di ieri, ha approvato l'istituzione dell'osservatorio regionale sull'accesso al credito delle imprese abruzzesi.

Un risultato che arriva preceduto dal confronto richiesto al presidente Marsilio con i sindacati regionali e le sigle di categoria che hanno fornite delle indicazioni che sono state raccolte dall'assessore Magnacca. E' stato tenuto conto il fabbisogno di credito delle imprese regionali, con particolare riguardo alle micro e le piccole imprese, e all'impatto degli interventi realizzati sul territorio regionale a sostegno dell'accesso al credito bancario senza dimenticare la desertificazione degli sportelli bancari in particolare nei piccoli centri.



"L'osservatorio si riunirà a cadenza semestrale e ci consentirà di predisporre un report annuale sull'andamento dell'acceso al credito in Abruzzo oltre ad avere – aggiunge l'assessore Magnacca – una preziosa attività consultiva nella fase preliminare all'emanazione di bandi/avvisi pubblici regionali destinati ad agevolare l'accesso al credito bancario".



Verrà favorita la costituzione di gruppi di lavoro tecnici, anche con il ricorso al mondo accademico, per approfondire o sviluppare specifiche tematiche indicate dallo stesso Osservatorio oltre al monitoraggio dell'andamento delle chiusure delle filiali degli istituti di credito, con particolare attenzione alle località nelle quali esiste un unico sportello bancario; promozione di incontri con le aziende di credito al fine di valutare soluzioni che possano mitigare l'impatto della desertificazione bancaria sui territori.



L'Osservatorio sarà convocato dall'assessore regionale alle Attività produttive e composto da un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana regionale, un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, sia a livello confederale, che di categoria, un rappresentante per ciascuna delle associazioni datoriali di categoria delle imprese, un rappresentante delle associazioni delle professioni, un rappresentante dell'ANCI Abruzzo e un rappresentante della società in-house Fi.R.A.



Infine uno strumento per la responsabilizzazione del mondo del credito sul problema della desertificazione bancaria.