Zes: Regione Abruzzo lavora in stretto raccordo con Ministero

"Per la Zes non siamo stati certamente con le mani in mano, considerato che essa rappresenta un punto centrale dell'agenda politica di questo assessorato". Lo ha dichiarato l'assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, intervenendo sul dibattito sulla Zes unica e le relative ricadute sull'Abruzzo. "Insieme con il prof. Stefano Cianciotta, rappresentante tecnico della Regione Abruzzo nella cabina di regia, con la direzione generale e con altri tecnici abbiamo avviato un percorso e una linea di condotta, sollecitata e condivisa con il presidente Marsilio, che ci ha permesso la scorsa settimana di incontrare a Roma il coordinatore Antonio Caponetto in vista della riunione della Struttura di missione convocata per questa settimana".

"La Zes unica – prosegue l'assessore – continua ad essere un'opportunità che va colta, esattamente come è stato fatto negli anni addietro con la Zes abruzzese che ha consentito di spalmare su 5 progetti infrastrutturali oltre 50 milioni di euro per l'Abruzzo. Nessuno vuole negare – aggiunge l'assessore – le difficoltà legate al passaggio alla Zes unica. Di fatto darà chance aggiuntive all'intero territorio regionale. La Regione Abruzzo sta lavorando per fornire ogni utile risposta utile agli imprenditori per l'attivazione dello sportello unico centrale e per la solerte definizione delle opere".

Lo scorso giovedì c'è stato un proficuo incontro con il vertice della struttura Zes centrale proprio per un confronto su queste problematiche. "L'impegno del Presidente Marsilio e mio personale vanno nella direzione di rendere effettiva ed efficace l'opportunità che la Zes ritengo darà a tutto il Mezzogiorno. Un impegno che tenta di superare la burocrazia e che porterà a rendere soddisfazione all'interesse pubblico dello sviluppo economico abruzzese". Domani, martedì 23 luglio, l'assessore Magnacca sarà nella sede di Assovasto per incontrare il consiglio direttivo. "Mi pongo in una condizione di attento ascolto – conclude l'assessore Magnacca – per accogliere richieste che non mi sono ancora giunte in maniera diretta e circostanziata per poter fare al meglio il lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi e portare a casa gli obiettivi già condivisi tra il Presidente Marsilio e il mondo produttivo".