Eventi estivi, Fossacesia bandiera nera per Impegno Comune

Fossacesia da bandiera blu per la qualità delle acque a quella nera per l'organizzazione di eventi estivi 2024. Siamo ormai a luglio e sul fronte della programmazione non trapela nessuna idea a riguardo, le responsabilità si potrebbero attribuire si, all'amministrazione uscente ma, gli attori di quella attuale sono gli stessi di quella passata. Il gruppo di maggioranza, ad oggi, non ha fissato nessun incontro pubblico e nessuna manifestazione di interesse sull'argomento al fine di costruire un percorso partecipato. Niente di nuovo all'orizzonte, speriamo solo che le decisioni in merito vengano condivise con la comunità e non nelle solite stanze tra pochi intimi.

Fuori c'è un mondo fatto di associazioni, comitati, consulte interessato a partecipare attivamente alla programmazione ma quasi mai coinvolto se non nel fornire la propria disponibilità a calendarizzare eventi privati a riempimento di una proposta pubblica.

Come sempre il gruppo consiliare IMPEGNO COMUNE si fa promotore verso l'amministrazione affinchè convochi urgentemente un incontro pubblico al fine di chiedere e trovare partecipazione in tutta la comunità interessata.

Ursini Giuseppe

Salerno Miriam

D'Amario Fabrizio

Sgrignuoli Giuseppe