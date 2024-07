"Intelligenza Artificiale una risorsa per le amministrazioni comunali"

"Gli ottimi risultati ottenuti dal progetto 'Hub delle competenze', iniziato un anno fa, ci apre la strada verso l'innovazione con l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale attraverso l'accordo sull'IA sottoscritto tra il Presidente Marsilio e il Ministro Zangrillo. Tale accordo per essere realmente efficace, ha bisogno della sinergia tra Istituzioni, Anci, Upi e Uncem con l'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni".

Con queste parole è intervenuto Roberto Santangelo, assessore regionale con delega agli Enti Locali all'evento "OPEN HUB: Abruzzo, generatore di competenze" che si è tenuto presso l'Aurum di Pescara oggi, lunedì 1° luglio, alla presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

"Con la recente DGR n. 379 del 26 giugno 2024 sono stati istituzionalizzati i 16 ambiti che costituiscono gli Hub. L'attività che è stata condotta presso i Comuni ha dato ottimi risultati in termini di partecipazione e risoluzione delle problematiche, per questo abbiamo ragione di credere che gli Hub rappresenteranno sempre di più dei centri di interazione e integrazione per lo scambio di soluzioni pratiche tra gli enti locali".

Ha continuato l'assessore, ribadendo inoltre l'interesse a includere tutti i comuni abruzzesi nello sviluppo tecnologico e digitale che sia anche veicolo di benessere sociale. L'Abruzzo, in applicazione della SNAI, dopo aver previsto una iniziale individuazione di n. 5 aree, nel 2022 ne ha aggiunte altre 2 (Valle del Sagittario e Alto Sangro, Piana del Cavaliere e Alto Liri) pertanto ad oggi, le 7 SNAI abruzzesi coinvolgono 138 Comuni (45% del totale dei comuni abruzzesi), il 12% circa della popolazione.

"Vogliamo creare e offrire degli strumenti di supporto ad hoc, anche di tipo modulare, che tengano conto della diversa tipologia e delle differenti peculiarità dei territori, per fare in modo che tutti siano messi nelle condizioni di avere accesso a un plafond di risorse adeguato alle proprie esigenze. In questo quadro – sottolinea Santangelo - il progetto Hub si pone come strumento trasversale finalizzato al sostegno di tutti i 305 Comuni abruzzesi nell'ambito dell'autonomia amministrativa".

Ulteriori azioni promosse dalla Regione Abruzzo riguardano i bandi sulle strategie territoriali, dei quali uno con lo scopo di contrastare lo spopolamento promuovendo l'attrattività, l'altro con la finalità di rigenerazione e valorizzazione dello spazio urbano. Per l'attuazione sono state implementare le risorse aggiungendo anche il numero dei comuni beneficiari, come l'assessore Santangelo ha precisato durante l'intervento:

"Rispetto alla programmazione 14-20 che prevedeva il coinvolgimento di 114 Comuni, le Strategie Territoriali della programmazione 21-27, grazie ad un lavoro di ridefinizione dei perimetri ed ampliamento delle attività, ne coinvolgono 235, più del doppio, con una percentuale di oltre l'84% dei Comuni coinvolti, di molto superiore alla media delle Regioni Italiane (56%). Cresciute anche le risorse finanziarie previste, quelle destinate alle Aree interne sono rispettivamente pari a 39,4 milioni di euro a valere sul PR FESR e 27,5 milioni di euro a valere su PR FSE+, per un totale di 66,9 milioni di euro; le risorse destinate alle Aree Urbane Funzionali invece ammontano complessivamente a oltre 40 milioni di euro a valere sul PR FESR".

Concludendo, Santangelo esorta a cogliere le opportunità di crescita, conservazione e valorizzazione del territorio dei comuni:

"Per ottenere i benefici derivanti dall'Accordo sull'I.A. è indispensabile portare avanti un lavoro collegiale perché solo unendo le forze e le risorse - umane, strumentali e finanziarie - si potranno raggiungere grandi risultati per lo sviluppo del nostro amato territorio".