Consiglio Abruzzo definisce la figura di accompagnatore per il turismo speleologico

La legge omnibus approvata dal Consiglio regionale d'Abruzzo all'Aquila, definisce, tra le altre cose, le competenze della figura professionale di "accompagnatore per il turismo speleologico" e ne istituisce l'elenco presso il Dipartimento competente di Regione Abruzzo.

Il nuovo ruolo sarà inserito nel Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione.

L'accompagnatore avrà il compito di guidare i turisti nelle grotte e nelle cavità artificiali censite nel territorio regionale.

La norma inoltre rifinanzia con 100mila euro per l'anno 2024 la legge che sostiene il Trofeo Ciclistico Matteotti.

Sono poi specificati i parametri per la gestione del "Prestito agrario", legato alla legge approvata nello scorso Consiglio regionale.

Cinquantamila euro vengono destinati ad ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente della Regione Abruzzo) per l'acquisto di attrezzature specialistiche per l'espletamento di attività ispettive e di rilievo da concedere in uso all'Arma dei Carabinieri Forestali. Si tratta, in particolare, di droni utilizzati per investigare su presunti illeciti in campo agrario e forestale. Al Dipartimento Territorio e Ambiente sono destinati 60mila euro per tre anni 2024-2026, allo scopo di aggiornare il parco auto in dotazione. Al fine di garantire il funzionamento e la gestione del Centro di smistamento merci della Marsica e il potenziamento del settore logistico e infrastrutturale della Regione Abruzzo, vengono destinati 1.150.000 euro dal canone di gestione del medesimo Centro.

Un contributo di 55mila euro viene affidato al Dipartimento regionale di Protezione Civile per consentire il trasporto in quota del bivacco alpino intitolato al capitano "Giorgio Lubrano", in un'area appositamente individuata tra Monte Prema e Monte Camicia.

Tra gli ulteriori emendamenti approvati viene deciso il cambio di gestione di alcuni eventi e iniziative tradizionalmente di competenza esclusiva del Consiglio regionale. In particolare viene previsto che le manifestazioni "Festival dannunziano" e "Festival della sostenibilità" siano organizzate e gestite dalla Giunta regionale e dalla neocostituita "Fondazione Consiglio regionale eventi", eventualmente in collaborazione con altri partner istituzionali.

Lo stesso emendamento ha previsto una integrazione di 250mila sulle somme già stanziate per la realizzazione della "Notte dei Serpenti".

Inoltre, passa all'Esecutivo la gestione degli interventi di sostegno, promozione e valorizzazione della transumanza, del patrimonio tratturale regionale e del patrimonio medievale.

Infine, il provvedimento normativo finanzia le attività per l'anno 2024 dell'Osservatorio Regionale della Legalità.

