Si è insediato il nuovo consiglio comunale a Fossacesia

Si è svolta martedì 25 giugno la riunione d'insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Fossacesia, eletto l' 8 e 9 giugno scorsi. Dopo il suo giuramento, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha presentato la nuova Giunta, che è composta dal vice sindaco Maura Sgrignuoli e dagli assessori Danilo Petragnani, Umberto Petrosemolo e Maria Angela Galante, ai quali, nei prossimi giorni, saranno assegnate le deleghe, insieme agli incarichi che il sindaco deciderà di affidare ai consiglieri di maggioranza Marina Paolucci, Carlo Luciani, Ester Sara Di Filippo e Antonio Di Nardo.

Di Giuseppantonio ha rivolto un saluto e un augurio di buon lavoro a tutto il consiglio, che vedrà sedere sui banchi dell'opposizione Giuseppe Ursini, Fabrizio D'Amario, Giuseppe Sgrignuoli e Miriam Salerno.

"Si apre una nuova stagione per la nostra città- ha detto il sindaco Di Giuseppantonio nel messaggio di saluto al Consiglio e ai numerosi cittadini presenti nell'aula consiliare- e ritengo che se oggi siamo qui, significa che molti concittadini, che ringrazio per la fiducia che ci hanno accordato, hanno ritenuto positivo il lavoro portato avanti nei precedenti mandati e ritenuto le persone che si sono candidate credibili per portare avanti il progetto di crescita di Fossacesia”.

“A tutto il Consiglio Comunale – ha proseguito Di Giuseppantonio - chiedo di avere un approccio costruttivo, anche da parte della minoranza, dalla quale ci aspettiamo un' opposizione attenta, propositiva e di stimolo della nostra maggioranza di governo, che sarà sensibile al confronto sulle proposte avanzate da tutti. Ai cittadini il compito di essere parte attiva della vita politica e sociale del paese, instancabili protagonisti della dialettica, attenti a non far mancare un apporto costruttivo al delicato e gravoso compito che qui davanti a voi ci assumiamo".