Appello a potenziare la Soprintendenza

«La chiarezza è fondamentale quando si amministra la cosa pubblica. Ho sostenuto che è urgente il potenziamento del personale tecnico in modo da snellire in tempi brevi le pratiche per il rilascio delle numerose autorizzazioni paesaggistiche da parte della Soprintendenza, affinché anche alcune attività turistiche sulla nostra costa possano riaprire».

E' quanto precisa il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, dopo la riunione alla quale hanno preso parte il Presidente della Regione Marco Marsilio, il consigliere Nicola Campitelli, i sindaci Fabio Caravaggio e Nino Di Fonso, l'arch. Chiara Delpino, Dirigente della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara con i tecnici.

«E' una proposta di noi sindaci sulla quale si è trovato d'accordo il presidente Marsilio – aggiunge Di Giuseppantonio – che ha preso atto di questa richiesta e si impegna a trovare forme di collaborazione tra Regione, Soprintendenza e Comuni».