230 milioni stanziati per gli impianti di risalita

"La montagna abruzzese può continuare a crescere e offrire servizi sempre migliori anche grazie alle prospettive di sviluppo volute dal Ministero del Turismo. E' stato infatti pubblicato oggi l'avviso che destina ulteriori 230 milioni di euro, per l'anno 2024, per gli impianti di risalita. Le risorse sono destinate a sostenere interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale al fine di promuovere l'attrattività turistica e incentivare i flussi turistici e la destagionalizzazione nei luoghi montani e nei comprensori sciistici". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"Un'occasione che mi auguro i titolari delle stazioni di risalita del nostro territorio sappiano cogliere per rendere ancor più attraente la nostra montagna sia d'estate sia d'inverno. Ringrazio il ministro Santanché e l'intero Governo per l'attenzione che viene offerta attraverso questi finanziamenti, capaci di incrementare il turismo e potenziare la crescita economica delle aree interne della nostra regione".



(Ansa Abruzzo)