Regione, visita istituzionale del ministro Fitto

Il ministro per gli Affari europei, Politiche di coesione e PNRR, Raffaele Fitto, in visita istituzionale a Palazzo Silone a L'Aquila, ha incontrato il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, per un momento di confronto sullo stato dell'arte dell'attuazione dei programmi e sulle strategie future.

Presenti anche il direttore generale Antonio Sorgi e il direttore del Dipartimento della Presidenza Emanuela Grimaldi.

Durante la riunione, il ministro ha manifestato grande apertura e attenzione verso l'Abruzzo. Con la nuova programmazione, la strategia operativa è di utilizzare completamente i fondi disponibili, garantendo una gestione efficiente e misurabile degli stessi in una logica di collaborazione continua.

Come ha sottolineato il presidente Marsilio "si tratta di un percorso collaborativo necessario per puntare agli interventi strategici che consentano all'Abruzzo di allinearsi al livello che merita, pronti a cogliere le opportunità che porteranno sviluppo e coesione al nostro territorio. L'obiettivo è mettere a terra una politica di sviluppo orientata alla gestione efficiente dei fondi europei e nazionali in cui sarà fondamentale la misurabilità degli effetti della spesa".

