"Rendiconto 2023 in avanzo di amministrazione dopo anni di chiusura in rosso"

Torna in attivo il bilancio del Comune di Rocca San Giovanni che nel 2023 chiude con un risultato positivo pari a + 80.000 euro. Un dato che, se confrontato col trend degli ultimi anni, assume eccezionale importanza. Nel 2021, infatti, il bilancio consuntivo si era chiuso con un disavanzo di amministrazione pari a – 470.000 euro, per poi ridursi a – 258.000 euro nel 2022 (il primo rendiconto approvato dall'amministrazione Caravaggio), per arrivare a far registrare il segno positivo nel 2023.

"Riportare il bilancio in avanzo era uno tra gli obiettivi prefissati da questa amministrazione. Un risultato non facile da raggiungere che è costato molti sacrifici in termini di riduzione della spesa e massimizzazione dell'entrata – afferma il sindaco Fabio Caravaggio - Abbiamo messo in campo un'importante azione di stralcio di tutti i crediti inesigibili e incagliati da anni, abbiamo ridotto al minimo le spese attraverso un accurato piano di razionalizzazione dei costi, siamo riusciti a massimizzare le entrate grazie al ricorso a bandi, incentivi e finanziamenti sovracomunali, e lo abbiamo fatto senza gravare sui cittadini, ai quali va un particolare ringraziamento per l'impegno profuso nelle azioni di volontariato civico".

Il risultato positivo è stato raggiunto nonostante la percentuale elevata di interessi passivi su mutui che il Comune si trova ancora oggi a pagare. "A partire dal 2007 c'è stato un continuo ricorso all'indebitamento – spiega il primo cittadino - Abbiamo sul groppone un indebitamento residuo nei confronti di Cassa depositi e prestiti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze pari a circa 820.000 euro, il cui rimborso pesa sul bilancio annuale per 89.000 euro, di cui 16.000 euro per interessi passivi".

Tra i risultati economici e finanziari ottenuti: il raggiungimento dei parametri strutturali, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, un fondo cassa positivo risultante dal conto del tesoriere al 31/12/2023 e un patrimonio netto di 8 milioni di euro.

"Sono molto soddisfatto di questi risultati che dobbiamo mantenere e migliorare nel proseguo del nostro percorso amministrativo, nonostante le numerose congiunture negative, anche internazionali, che attanagliano quotidianamente l'attività di governo del paese – conclude il sindaco Caravaggio - Ringrazio i miei collaboratori, assessori e consiglieri, per l'ottimo lavoro svolto in questi mesi, gli uffici comunali e tutti i cittadini che ho l'onore di rappresentare".