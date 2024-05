Mariani: in Abruzzo debito sanità di 122 milioni

Oltre 122 milioni di perdite delle quattro Asl certificano "il disastro della sanità abruzzese e se le perdite saranno confermate nell'audizione, nella quinta commissione Sanità, del presidente, Marco Marsilio, e dal riconfermato assessore alla Salute, Nicoletta Verì, esigeremo le dimissioni di quest'ultima dopo cinque anni di malgoverno che rischiano di far ripiombare l'Abruzzo nel commissariamento". E' la denuncia del presidente della commissione di Vigilanza a palazzo dell'Emiciclo, il teramano Sandro Mariani, consigliere regionale del Pd, il quale ha comunicato di aver chiesto l'audizione del governatore, Marsilio, e dell'assessore Verì.



Mariani ha scritto al presidente della V Commissione (Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro) Paolo Gatti, consigliere regionale di Fdi, anche lui di Teramo, per chiedere che venga inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile della Commissione l'audizione di Marsilio e Verì "per riferire circa la precaria situazione economico-finanziaria della gestione sanitaria abruzzese".

"Considerato che il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi', a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42' prevede all'art. 31 che entro il 30 aprile i Direttori Generali delle Asl abruzzesi nonché il Responsabile della gestione sanitaria accentrata della Regione provvedano ad approvare gli schemi di bilancio consuntivo riferiti all'anno precedente, al fine della successiva approvazione del bilancio consolidato della gestione sanitaria della Regione, e che l'eventuale disavanzo registrato obbligherebbe la Regione ad adottare idonee misure di copertura; considerato che le aziende sanitarie abruzzesi hanno registrato perdite di esercizio per complessivi 122.480.858,93 euro vogliamo sapere dall'assessore Verì quali azioni la Regione intenda intraprendere al fine di procedere all'approvazione del bilancio consolidato della gestione sanitaria della Regione Abruzzo - spiega Mariani - Qualora le risposte dell'assessore alla Salute non dovessero convincerci siamo pronti a chiedere le sue immediate dimissioni dopo cinque anni a dir poco 'balbettanti' nella gestione della sanità regionale".

(Ansa Abruzzo)