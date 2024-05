Mozione per chiedere di sbloccare il finanziamento del progetto Bellezz@

Il Consiglio Comunale di Fossacesia, nella sua ultima seduta, così come hanno fatto altri comuni italiani, ha approvato una mozione con la quale si invita il Governo a rifinanziare il Piano "Cultura e Turismo" nell'ambito del progetto "Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati". Dal dicembre del 2022 il progetto Bellezz@ è finito in un limbo. Infatti, sono bloccati 229 interventi in tutta Italia. Il primo cittadino Enrico Di Giuseppantonio, recentemente ha anche partecipato ad una riunione dei sindaci e assessori de Comuni interessati al finanziamento.

Fossacesia, nel 2018, aveva chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di essere ammessa allo stanziamento per il recupero dei locali sottostanti il Portale della Luna dell'abbazia di San Giovanni in Venere, della Fonte di Venere e dell'area del Belvedere della Costa dei Trabocchi, per un importo di 620mila euro. Il progetto era stato accolto. A causa dell'aumento dei costi dei materiali determinatosi con la pandemia da Covid , per il conflitto in Ucraina e la crisi energetica i finanziamenti sono stati bloccati.

«E' un progetto sul quale lavoro da anni per ottenere il rifinanziamento. Sono stato più volte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per sollecitare - sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - Ora, però, di fronte alle difficoltà emerse, è necessario trovare i fondi necessari anche attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il recupero di spazi nei locali ubicati sotto il Portale della Luna, dove ospitare un museo nel quale mettere in mostra le tante opere che testimoniano l'unicità di San Giovanni in Venere e inoltre gli altri interventi previsti alla Fonte di Venere e al Belvedere della Costa dei Trabocchi, potranno dare un notevole contributo sotto l'aspetto turistico e culturale a Fossacesia».