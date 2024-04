Marsilio: “Fratelli d'Italia più forte dopo Pescara, unita intorno al leader”

Fratelli d'Italia esce dalla convention di Pescara molto soddisfatta e più unita: ne è convinto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che traccia un bilancio alla fine della kermesse.

“Questo il carattere distintivo di Fratelli d'Italia, una vera e propria comunità di amici, di militanti che si stringono intorno alla leader Giorgia Meloni - afferma Marsilio - che oggi, nonostante condizioni fisiche difficili, ha fatto un discorso lungo, appassionato, dimostrando ancora una volta il carattere, la tempra di una persona determinata, votata alla causa, garanzia assoluta in Europa affinché l'Italia possa essere finalmente protagonista, i cui interessi nazionali possono essere affermati, difesi e valorizzati in un contesto importante come quello europeo e in una maniera in cui non era mai accaduto precedentemente”.

Oggi, d'altronde, "l'Italia è molto rispettata nel mondo, e la forza che daremo al governo italiano con le elezioni europee farà crescere questo peso e questa forza", conclude il governatore Marsilio.