Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della nuova Giunta del Comune di Atessa a seguito delle dimissioni del neoeletto Consigliere regionale Vincenzo Menna.

Il Sindaco, Giulio Borrelli, dopo aver ricordato i risultati elettorali di Uniti per Atessa, nelle elezioni comunali di giugno 2022, e successivamente in Provincia e alla Regione, con l’elezione rispettivamente di Marianna Apilongo e Vincenzo Menna, ha illustrato l’ampia operazione di riassegnazione delle deleghe assessorili e della carica di Vicesindaco.

“Abbiamo avvertito il bisogno di allargare il campo e avere altre forze al lavoro in una visione inclusiva e unitaria per migliorare complessivamente l’attività amministrativa e potenziare la rappresentanza della zona valliva”, afferma il Sindaco Borrelli, “Per questo motivo è stata fatta la scelta di un Assessore esterno al Consiglio, non perché non ci siano persone di valore tra i consiglieri eletti . Tutt’altro. Abbiamo persone eccellenti. Il carico di nuove responsabilità, che deriva dagli impegni anche in Provincia e alla Regione, consiglia di allargare il giro delle persone che lavorano per svolgere e migliorare l’azione quotidiana dell’Amministrazione. Una persona come Giammarco D’Amico, che conosce bene tutto il Territorio, impegnato in un intenso lavoro associativo, risponde a questo criterio e seguirà le manutenzioni”.

D’Amico, operaio metalmeccanico specializzato, indipendente, dice: “Ci ho pensato molto prima di accettare, ma l’attaccamento alla mia Città e l’incoraggiamento di molti amici e conoscenti mi hanno fatto sentire in dovere di impegnarmi”.

Nuovo vicesindaco è Enzo Orfeo, Assessore alle attività produttive, secondo degli eletti per numero di preferenze nelle elezioni del 2022, del Movimento civico per Atessa Unita ringrazia “il Sindaco per la fiducia e per avermi affidato questo ruolo che accolgo con onore e che svolgerò in continuità con il mio predecessore”.

Ad Angelo Sciotti, Consigliere comunale e capogruppo di minoranza, di Italia Viva, viene affidata la delega allo sport. “Sciotti - afferma il Sindaco - avrà, tra l’altro, il compito di portare avanti il progetto di unificare le Società di calcio e affidare, alla Società unificata, la gestione degli impianti sportivi comunali”.

“Il mio compito – dice Sciotti - sarà improntato sulla costante, franca, paterna e costruttiva collaborazione di tutte le Associazioni sportive di Atessa tutta”.

Invariate le altre deleghe assessorili e consiliari