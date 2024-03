Torto: "Imbarazzante inerzia di Salvini sulla galleria San Silvestro"

"Sono passati ormai oltre quattro mesi dal crollo della parete della galleria San Silvestro sulla tangenziale di Pescara. Eppure ad oggi il ministro Salvini non sa dirci cosa si sta facendo per provvedere alla riapertura di quel tratto stradale. La risposta alla mia interrogazione parlamentare di oggi è stata imbarazzante: nessuna nuova informazione, nulla è stato fatto. La propaganda di Salvini logora non solo le pareti della galleria ma anche le speranze degli abruzzesi". Così Daniela Torto, deputata abruzzese del M5S.

"Anche un mese fa Salvini veniva in Abruzzo a garantire il termine dei lavori in estate ma prendiamo atto che non sarà mai così. Preoccupa che non si sia ritenuto urgente intervenire su una infrastruttura che presentava difetti sin dalla sua realizzazione e che non si voglia accertare la responsabilità per quanto accaduto. L'inerzia del ministro è di questa destra crea notevoli disagi agli abruzzesi: questo governo non riesce ad andare oltre le promesse. Secondo quanto riportato nella risposta alla mia interrogazione, la società ANAS ha comunicato che i lavori della galleria verranno ultimati entro l'estate; vedremo se sarà così. Per quanto riguarda lo sconto sul pedaggio, lo stesso Ministero fa sapere che è in corso di perfezionamento una convenzione tra Autostrade per l'Italia, Anas e i comuni di Pescara e Francavilla al Mare. Fino ad oggi non si sapeva nulla al riguardo, ma accolgo favorevolmente questa notizia; evidentemente il mio intervento parlamentare ha accelerato questo iter. Mi riservo, tuttavia, di intervenire ancora sul tema perché questo Governo non dorma ancora sulle proprie promesse", prosegue Torto.

"Andiamo verso l'estate e la congestione del traffico sta diventando ingestibile - aggiunge il consigliere comunale M5S di Francavilla, Livio Sarchese - Questo è un danno enorme per una località balneare come la nostra".