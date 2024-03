Consiglio regionale d'Abruzzo, oggi proclamazione degli eletti

È stata fissata per oggi la proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio regionale dell'Abruzzo uscito dalle urne alle elezioni dello scorso 10 marzo: la commissione elettorale centrale presso la Corte d'Appello dell'Aquila ha chiuso i verbali a seguito del duro e complesso lavoro di verifica, tra altre cose alimentato dalla segnalazione di problemi o errori da parte di diversi candidati. È quanto si apprende da fonti del Consiglio regionale e da esponenti politici in contatto con la Corte d'appello. La verifica è stata effettuata in precedenza dalle quattro commissioni elettorali circoscrizionali presso i tribunali abruzzesi.

La proclamazione ci sarà oggi con la trasmissione ufficiale ai competenti uffici del Consiglio regionale. Secondo quanto si è appreso, non ci sono sorprese rispetto a quando stabilito dalla piattaforma Eligendo. Ci sono state solo variazioni nei posti successivi al primo. Comunque, da domani i consiglieri eletti saranno in carica, l'insediamento è previsto nel primo Consiglio regionale che dovrà essere convocato non prima di dieci giorni e non dopo venti giorni dalla proclamazione. Questo per permettere la regolarizzazione della Documentazione da parte degli eletti e per dare luogo a possibili ricorsi al Tar.

(Ansa Abruzzo)