«Biblioteche servizio essenziale per la collettività»

Le biblioteche costituiscono oggi, nel difficile scenario che stiamo attraversando, un servizio essenziale per il singolo cittadino e per l’intera collettività. Sono luoghi dove, grazie alle professionalità impiegate, è possibile condividere saperi e conoscenza, contrastare le crescenti diseguaglianze della contemporaneità e attivare le energie locali per rispondere alle domande che emergono dai territori.

AIB, Associazione Italiana Biblioteche, dal 1930, è l’Associazione che rappresenta le biblioteche e la professione bibliotecaria in Italia, l’unica abilitata ad attestare la qualificazione professionale dei bibliotecari, impegnata da sempre per la diffusione, la valorizzazione e il miglioramento continuo dei servizi bibliotecari in Italia.

Attraverso la nostra articolazione territoriale (le Sezioni regionali) e professionale (Osservatori, Commissioni e Gruppi di studio), promuoviamo il confronto e la collaborazione tra le diverse componenti del mondo delle biblioteche e con molti altri partner e interlocutori esterni – istituzioni e associazioni – su programmi e obiettivi condivisi, pubblichiamo ricerche, linee guida, modelli e standard normativi e di servizio e altri strumenti di lavoro, organizziamo eventi e corsi di formazione e aggiornamento, poniamo in essere attività di supporto e iniziative di advocacy e sensibilizzazione a difesa delle biblioteche e della professione.

In Abruzzo, le circa 120 biblioteche attive rappresentano realtà molto diverse, sono il portato di istituzioni pubbliche e private, di realtà ecclesiastiche e associazionistiche, con una importante prevalenza di strutture comunali, le cosiddette biblioteche civiche.

Le biblioteche possono costituire - e in tanti contesti del nostro paese è già così - l’ossatura portante di un sistema di welfare culturale che offra, soprattutto a chi non può permetterselo, l’accesso libero e incondizionato al sapere, alla formazione di base, alla lettura per i più piccoli, ad una socialità creativa e stimolante.

Il ruolo delle biblioteche, in raccordo con altri sistemi culturali e sociali, quali musei, archivi, aziende sanitarie e del terzo settore, associazioni del volontariato etc., in un territorio come l’Abruzzo, composto da vaste aree interne caratterizzate da piccoli centri, può essere decisivo solo se si sceglie di investire in queste strutture.

