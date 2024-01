Chiusura Galleria San Silvestro, primo riscontro dell’Anas alle sollecitazioni della sindaca di Francavilla

Sono passati quasi due mesi dal crollo nella galleria San Silvestro tra Francavilla e Pescara e dalla conseguente chiusura. In queste settimane gli automobilisti, costretti a percorrere itinerari alternativi, stanno subendo molti disagi e soprattutto il territorio di Francavilla ne sta subendo le conseguenze.

«Nonostante le mie tre missive, inviate ad Anas all'indomani del crollo della parete del tunnel, non ho ottenuto alcuna risposta – ha sottolineato nei giorni scorsi la sindaca di Francavilla Luisa Russo - Né sui tempi, né sull'esenzione dei pedaggi autostradali di cui ho chiesto ad Anas di farsi carico dei costi e delle procedure, né sulla valutazione di sostenere i cittadini con mezzi pubblici alternativi, come il treno, proposta anche in questo caso non considerata».

«Trovo questo atteggiamento irrispettoso non tanto e non solo nei confronti di un Sindaco, chiamato ogni giorno a dare risposte, quanto nei confronti di una comunità attualmente esclusa da ogni informazione o previsione – aveva dichiarato la sindaca Russo - Il tratto crollato ricade nel territorio di Pescara, ma la città che fa più le spese di tale enorme disagio, è la nostra».

«Riprende l'attività lavorativa per tutti, e prevedo nuove grandi code sul nostro territorio, con conseguenze in termini di tempi di spostamento, di inquinamento e tanto altro ma pare che la questione non interessi a nessuno» l’amara conclusione della sindaca di Francavilla.

Nelle scorse ore Luisa Russo ha reso noto di aver avuto una prima risposta dalla società. «Dopo le mie ripetute sollecitazioni ho ricevuto da Anas un riscontro per le vie brevi sulla chiusura della Galleria San Silvestro che tuttavia, al momento, non chiarisce né i tempi dell’intervento, né le agevolazioni che si intendono dare ai cittadini – ha dichiarato la sindaca di Francavilla - Nel frattempo continuiamo a patire grandi disagi in termini di traffico ed inquinamento».

«Scriverò alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture affinché, nell’ottica della collaborazione tra Enti, si attivino con l’Anas – ha anticipato la prima cittadina - confido così di poter ottenere con i miei concittadini informazioni precise sulla durata degli interventi; garanzie affinché, ferma restando la sicurezza, i lavori siano svolti in maniera tempestiva tenendo conto del disagio arrecato ai cittadini, e rassicurazioni per ottenere da Anas agevolazioni in termini di esenzione dei pedaggi autostradali ed interventi volti ad incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale, treno e autobus, per gli spostamenti da e verso Pescara».

«Il rischio da scongiurare è quello di trovarsi con la stagione estiva alle porte e con il danno anche economico oltre che di viabilità, dovuto a una galleria chiusa per un tempo indefinito» ha concluso il suo intervento nelle scorse ore, dopo la risposta dell’Anas, Luisa Russo.