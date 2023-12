A rischio i fondi per la Chiesa San Urbano di Bucchianico?

Riceviamo e pubblichiamo

“Dopo anni di attesa e di battaglie con i cittadini e in Parlamento, eravamo riusciti a ottenere rassicurazioni in merito alla partenza dei lavori che riguardano la Chiesa di S. Urbano a Bucchianico, per i quali i cittadini avevano quasi perso le speranze. Purtroppo però, in prima battuta c’era stato assicurato che i lavori sarebbero iniziati a Luglio, poi per una richiesta dei tecnici e degli addetti ai lavori, in merito alla necessità di un'ulteriore e più accurata indagine geologica, i lavori sono slittati alla fine di quest’anno. Ora però siamo ormai a Natale e da quando il paese è in mano al governo Meloni il ministero della Cultura non ha fatto nulla per dare seguito alle richieste già in corso”. Così Daniela Torto, deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle.



“Non arrivano notizie neanche dal segretariato regionale. Per questo sto depositando l’ennesima interrogazione parlamentare: sono preoccupata dal fatto che questo governo ignori completamente l’Abruzzo e in particolare i nostri piccoli comuni, che sono stati completamente abbandonati. Vengono visitati ormai solo per il tour propagandistico di Marsilio in vista delle elezioni regionali. Il governo deve dirci se siamo anche a rischio di perdita dei fondi difesi con grande impegno durante il mio mandato in parlamento nei governi Conte. Il Ministro Sangiuliano batta un colpo” conclude Torto.