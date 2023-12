Il sindaco di Fossacesia testimone a convegno sulla giustizia riparativa

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, prederà parte come testimone al convegno "Il servizio penale e Giustizia Riparativa dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Pescara dal 2019 ad oggi. Buone pratiche, esperienze e prospettive per lo sviluppo di comunità eticamente responsabili", in programma nella sala la Figlia di Jorio della Provincia di Pescara, il prossimo 13 dicembre. La presenza del sindaco Di Giuseppantonio all'incontro, in rappresentanza di tutta la comunità fossacesiana, non è casuale. È stato infatti protagonista del primo caso in Abruzzo in cui un primo cittadino si è confrontato direttamente con due giovani coinvolti in una rissa a Fossacesia Marina, che dopo aver aderito al programma di Giustizia Riparativa, denominato "circles", e conclusosi nello scorso mese di novembre, hanno chiesto scusa e mostrato un reale pentimento per il loro gesto.

La partecipazione attiva del sindaco è stata ritenuta importante e significativa perché attraverso di essa si è responsabilizzato gli autori del reato e promosso pratiche virtuose di riparazione dell'offesa nell'interesse dell'intera comunità.