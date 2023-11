Torto: pronta interrogazione parlamentare su crollo galleria

Riceviamo e pubblichiamo



«Le immagini del crollo della parete della galleria San Silvestro tra Pescara e Francavilla al Mare, sono impressionanti. Il crollo ha coinvolto anche un’automobile, rimasta sospesa sui detriti di cemento. Questa è una problematica che si trascina da anni e l’episodio accaduto ieri non ha provocato vittime gravi solo per un caso fortunato. Non è possibile che, ogni qualvolta ci sia maltempo, i cittadini debbano rischiare la vita sulle nostre strade. Diverse zone sono state interessata da forti precipitazioni tra Montesilvano, Francavilla e Ortona. Ed è così ogni volta, in molte parti d’Italia: questo governo di centrodestra, però, non sta mettendo un centesimo per contrastare il dissesto idrogeologico e per la sicurezza delle strade. Questo è inaccettabile». Così Daniela Torto, deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle.

«Per questo sto depositando un’interrogazione parlamentare, l’ennesima purtroppo che riguarda lo stesso tema, per cercare di capire se ci siano, al di là delle carenze manutentive, dei problemi strutturali che si accentuano in presenza di precipitazioni atmosferiche. Occorre stabilire le reali motivazioni di questi crolli e infiltrazioni d’acqua al fine di intervenire in maniera efficace. Quali iniziative urgenti intende intraprendere il Ministro Salvini per risolvere i problemi infrastrutturali e quali azioni porterà avanti per accertare le eventuali responsabilità? I cittadini hanno diritto di sapere e di potersi spostare in sicurezza», conclude Torto.

«Quanto accaduto nella giornata di ieri con la tragedia sfiorata nella galleria San Silvestro è allarmante, solo la fortuna ha evitato il peggio – ha dichiarato la senatrice Gabriella Di Girolamo - a questo siamo ridotti, ad affidarci alla fortuna per poter circolare tranquillamente e senza pericoli per le nostre strade e gallerie». «Non voglio strumentalizzare nulla, nel modo più assoluto, ma bisogna prendere coscienza di una situazione di certo non nata l’altro giorno, anzi – prosegue la parlamentare abruzzese - la mia parte politica già diversi anni fa aveva chiesto al ministro delle Infrastrutture di promuovere azioni ispettive, anche tecniche, per verificare eventuali responsabilità sullo stato delle gallerie e sui lavori effettuati, visto che proprio i lavori di manutenzione si sono mostrati tutt’altro che risolutivi».

«Si è andati avanti con interventi tampone che hanno nascosto il problema, senza pensare a soluzioni concrete anche se ovviamente più impegnative sotto tanti punti di vista. Parliamoci chiaramente, qualcosa negli anni non ha funzionato e continua a non funzionare. L’incidente di ieri è un urlo assordante, che ci ricorda la fondamentale importanza degli investimenti a tutela del territorio e per arginare il dissesto idrogeologico – conclude la senatrice Di Girolamo - in ballo c’è la sicurezza dei cittadini in un tratto di strada importante e trafficato. Cosa è stato fatto?Sinceramente non saprei dirlo ma mi aspetto delle risposte su questa situazione da parte di tutti gli attori coinvolti a vario titolo nella vicenda».