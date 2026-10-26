Il Cavaliere Filippo Antonio De Cecco riceve dal Presidente Mattarella il distintivo dâ€™oro per i 25 anni di appartenenza all'Ordine "Al Merito del Lavoro"

Il Cavaliere del Lavoro Filippo Antonio De Cecco ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il distintivo d'oro riservato ai Cavalieri che appartengono all'Ordine "Al Merito del Lavoro" da 25 anni. La consegna si Ã¨ svolta in apertura della cerimonia dedicata ai nuovi Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2026, nell'anno in cui l'onorificenza celebra i 125 anni dalla sua istituzione.

De Cecco era stato nominato Cavaliere del Lavoro nel 2001 dal presidente Carlo Azeglio Ciampi, su proposta dell'allora ministro dell'Industria Enrico Letta, per i meriti conseguiti nel campo dell'industria alimentare.

"Ricevere questo distintivo dal presidente Mattarella Ã¨ un grande onore", ha dichiarato il Cavaliere De Cecco. "Venticinque anni fa ho sentito questo riconoscimento come una responsabilitÃ verso chi lavora con noi e verso il Paese. Ãˆ un impegno che oggi si rinnova piÃ¹ forte che mai".

Alla cerimonia erano presenti i presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il presidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro Ugo Salerno.