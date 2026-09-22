Al Dott. Antonio Castracane, nel giorno del suo 102° compleanno, il Premio Geppino Micheletti 2026

Giuseppe Finamore, sindaco di Villa Santa Maria, per conto del presidente del Comitato organizzatore on. Andrea Mascaretti, ha consegnato al Dott. Antonio Castracane il Premio Geppino Micheletti 2026. Il riconoscimento - istituito in memoria del medico eroe di Vergarolla per celebrare le alte virtù professionali e d’animo, l’abnegazione, il senso del dovere, la dedizione nella professione medica – è stato consegnato al Dott. Castracane in occasione del suo 102esimo compleanno.

Antonio Castracane, nato a Villa Santa Maria, è il medico di medicina generale più longevo d'Italia. Con oltre settant'anni di attività alle spalle, continua ancora oggi ad assistere e curare i propri pazienti. Già sindaco di Villa Santa Maria negli anni Sessanta/Settanta, la sua straordinaria dedizione alla professione gli è valsa la nomina a Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ancora oggi rappresenta un esempio unico di passione ed empatia, che lo rende un punto di riferimento indiscusso per l'intero territorio.

Il sindaco Giuseppe Finamore: “Il premio che è stato conferito al Dott. Castracane è il giusto coronamento di una carriera esemplare vissuta al servizio degli altri, e rende onore non solo alla sua figura, ma a tutto il nostro paese. A nome dell'amministrazione comunale e della cittadinanza, desidero rivolgergli le più sentite congratulazioni per il riconoscimento e gli auguri più affettuosi e sinceri per il suo compleanno”.