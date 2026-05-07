In pensione Maria Grazia Capitoli, il messaggio di auguri della Asl Lanciano Vasto Chieti

Il carattere lo aveva mostrato giÃ giovanissima al primo incarico, come economa allâ€™Ospedale di Vasto. E fino al ruolo di direttore Maria Grazia Capitoli Ã¨ rimasta fedele a quella cifra professionale, fatta di competenza e rigore, risultata preziosa in un settore complesso come il Governo dell'assistenza sanitaria di base e specialistica della Asl Lanciano Vasto Chieti.

Da qualche giorno ha voltato pagina e, da pensionata, puÃ² recuperare tempo ed energie da dedicare a se stessa e alle passioni che non aveva potuto coltivare.

Una brillante carriera che si chiude con le parole del direttore generale, Mauro Palmieri, che a nome della Direzione strategica e dei colleghi ringrazia Maria Grazia Capitoli per la dedizione e lâ€™impegno spesi per lâ€™azienda e le augura un futuro di serenitÃ e salute.