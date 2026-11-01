Luci su "Belle fijole", un omaggio alle cantrici dâ€™Abruzzo

Domenica 8 novembre alle 12 a Pescara (presso il Laboratorio didattico del Museo delle Genti dâ€™Abruzzo), nellâ€™ambito del FLA-Festival di Libri e Altre Cose, sarÃ presentato il volume Belle fijole. Il repertorio orale delle cantrici dâ€™Abruzzo (Di Felice Edizioni) di Carlo Di Silvestre, stimato etnomusicologo e attualmente docente al Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna.

Belle fijole Ã¨ un omaggio alle donne che, attraverso il canto di tradizione orale, testimoniano i diversi ruoli rivestiti nellâ€™ambito della civiltÃ agro-pastorale abruzzese di questi ultimi sessantâ€™anni. Lâ€™autore propone lâ€™ascolto e lâ€™analisi di 201 documenti sonori della vocalitÃ femminile che formano il vasto e complesso repertorio lirico e narrativo composto da ninne-nanne, filastrocche, serenate, canti d'amore e sdegno, canti funebri, preghiere e scongiuri, ballate, storie e orazioni, canti del triduo pasquale, di pellegrinaggio, devozionali e di questua, canti sul lavoro agricolo come le arie della mietitura e della raccolta delle olive. I documenti sonori, raccolti in una elegante card USB, presentano a corredo le schede analitiche descrittive e le trascrizioni dei testi poetici e delle musiche.

DialogherÃ con lâ€™autore lâ€™editrice Valeria Di Felice. Verranno eseguiti alcuni canti di tradizione orale a cura del Trio La Firlinghina, con Carlo Di Silvestre (chitarre e calascione), Graziella Guardiani (canto e flauto) e Antonio Di Silvestre (chitarra e percussioni).