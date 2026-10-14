Don Tino torna con "Corsie senza tempo", il nuovo singolo dedicato ai bambini in ospedale

Si intitola "Corsie senza tempo" il nuovo singolo di Don Tino, voce storica e pilastro della musica in levare in Abruzzo. Il brano, che segna il ritorno del cantautore pescarese nel suo apprezzato percorso solista avviato nel 2022, affronta con straordinaria sensibilitÃ un tema delicato e doloroso: la realtÃ dei bambini che soffrono nei reparti ospedalieri, privati della spensieratezza della loro etÃ , e la silenziosa sofferenza dei loro genitori.

Musicalmente ancorato alle calde sonoritÃ roots e new roots, il brano si sviluppa come una profonda riflessione sociale e umana, Don Tino accende i riflettori su quelle "corsie" dove il tempo sembra congelarsi, traducendo in musica il contrasto tra l'innocenza dell'infanzia e la durezza della malattia, un percorso da sempre guidato dall'impegno sociale.

Riconosciuto come l'artista con la discografia reggae piÃ¹ prolifica e vasta d'Abruzzo, don Tino (al secolo Tino Cicchelli) non Ã¨ nuovo a tematiche di forte spessore; fin dagli esordi, i suoi testi si sono distinti per la vicinanza ai piÃ¹ deboli, la giustizia sociale e la distanza dalle logiche commerciali della massa. Una coerenza artistica iniziata oltre vent'anni fa come leader e fondatore dei Maga Dog (con cui ha firmato tre album storici e conquistato, unico artista abruzzese, la fase finale dell'Heineken Jammin' Contest su migliaia di band iscritte). Le fondamenta della sua carriera poggiano su un debutto memorabile: il primo pionieristico album dei Maga Dog fu infatti mixato da Madaski degli Africa Unite, un battesimo che ha proiettato la band ai vertici della scena nazionale.

Dal 2022, la sua prolifica produzione solista (che ha visto tracce acclamate dalla critica come Rise Up e Feel The Reggae Music) continua a confermarlo un punto di riferimento assoluto.

Il commento dell'artista: Â«Con "Corsie senza tempo" ho voluto dare voce a chi spesso non ne ha. I bambini in ospedale vivono un'infanzia sospesa, lontana dai prati e dai giochi all'aperto, mentre i genitori affrontano un dolore immenso nell'impotenza. La musica reggae ha il compito storico di curare l'anima e di far riflettere: spero che questo brano possa portare un fascio di luce e sensibilizzare su una realtÃ cosÃ¬ vicina ma spesso invisibile.Â»

Oltre la musica: una vita per la cultura reggae,oltre all'attivitÃ in studio, Don Tino Ã¨ una figura centrale per la cultura musicale del territorio. Presidente dal 2003 dell'Associazione Culturale Negril e direttore artistico dell'Harbour Reggae Festival (la rassegna che ogni agosto infiamma l'Arena del Porto Turistico Marina di Pescara), ha portato in Abruzzo leggende mondiali della musica giamaicana come Ziggy Marley, Alborosie, Capleton e Morgan Heritage."Corsie senza tempo" sarÃ disponibile a breve su tutte le principali piattaforme di streaming digitale (Spotify, Apple Music) e nei circuiti radiofonici.

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