Rassegna Musicale 'Bernardino Lupacchino dal Vasto', tre appuntamenti per la 25^ edizione

Tutto pronto per l'atteso appuntamento con la musica polifonica e corale, la Rassegna Musicale “Bernardino Lupacchino dal Vasto”, che taglia l'importante traguardo dei venticinque anni di attività.

"Una manifestazione - si legge in una nota dei promotori - che rappresenta un punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione della cultura musicale e del canto corale, un imperdibile appuntamento per gli appassionati di musica.

L'evento, organizzato dal Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto" con la direzione artistica di Luigi Di Tullio, si articola in tre appuntamenti, nei mesi di ottobre e novembre, dedicati alla musica corale e alla ricerca scientifica musicale.

La rassegna gode dell'alto patrocinio della Regione Abruzzo e del patrocinio del Comune di Vasto - Assessorato alla Cultura e al Turismo.

Ad inaugurare questa 25^ edizione sarà il Coro Giovanile Pugliese, formazione d'eccellenza diretta dal Maestro Luigi Leo.

Il weekend inaugurale si articolerà in due eventi:

- Sabato 10 ottobre alle ore 19:00 nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto, un momento di profonda suggestione dedicato alla musica polifonica sacra.

- Domenica 11 ottobre alle ore 11:30 nella raffinata atmosfera dello storico Teatro Rossetti, un concerto mattutino volto a valorizzare il talento delle giovani voci.

La presentazione è affidata a Pino Cavuoti

I prossimi appuntamenti di questa edizione, che saranno comunicati nel dettaglio nel corso delle prossime settimane, si svolgeranno:

- Sabato 7 novembre

- Domenica 15 novembre

Questi eventi andranno a completare una proposta culturale che coniuga la valorizzazione della musica corale e la ricerca musicale.

La realizzazione della rassegna si concretizza grazie al prezioso contributo della Fondazione N.D. Altruda Muzii e alla rete di sponsor privati che credono nel valore della cultura e sostengono l'iniziativa: Pulchra Ambiente, Metamer, Four Infolab, Agenzia Lemme, Studio Cesaroni, Iceel, Tecnoasfalti, Cartolibreria Universal e Sergio Del Casale.

La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare per festeggiare questo prestigioso traguardo".