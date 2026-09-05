Festival Dannunziano, gran finale con Gianni Morandi

Si prepara a vivere il suo gran finale l’VIII edizione del Festival Dannunziano, che domenica 6 settembre concluderà nove giornate di cultura, musica, arte, letteratura, spettacolo e sport. Dal 29 agosto, Pescara e i luoghi dannunziani hanno accolto un programma diffuso e multidisciplinare, premiato anche quest’anno da una straordinaria partecipazione del pubblico in tutte le giornate.

Ad aprire il programma sarà, alle ore 9 al Porto Canale di Pescara, la Regata dei Gonfaloni, uno degli appuntamenti più attesi e identitari della giornata. La competizione animerà le acque cittadine con una sfida capace di unire sport, tradizione marinara e senso di appartenenza. La cerimonia di premiazione è prevista alle ore 18, al termine di una giornata dedicata ai valori della partecipazione e della sana competizione.

Alle ore 10, al Museo dell’Ottocento, sarà inaugurata la mostra “La Scuola di Barbizon. Le radici dell’Impressionismo”, curata dal Museo dell’Ottocento. L’esposizione condurrà il pubblico alle origini della pittura moderna, raccontando l’esperienza degli artisti che scelsero di lavorare a diretto contatto con la natura e che contribuirono ad aprire la strada alla rivoluzione impressionista.

Il programma riprenderà alle ore 17 all’Aurum con la presentazione del libro “Io, Marcello Dudovich. La mia vita tra sogno e realtà”, a cura di Maria Grazia Bella. Insieme alla curatrice interverrà Giordano Bruno Guerri. L’incontro sarà dedicato alla vita e alla creatività di uno dei grandi protagonisti dell’illustrazione e della cartellonistica italiana, ricostruite attraverso un racconto sospeso tra esperienza biografica e immaginazione.

Alle ore 18.30, sempre all’Aurum, si terrà l’esibizione della Fanfara della III Regione Aerea dell’Aeronautica Militare. La musica della formazione militare accompagnerà il pubblico verso gli appuntamenti serali, contribuendo al carattere solenne e festoso della giornata conclusiva.

Lo sport tornerà protagonista alle ore 19 in piazza Garibaldi con il Trofeo nazionale “Gabriele d’Annunzio” 2026, organizzato dalla Pugilistica D’Abruzzo ASD. L’evento completerà il programma sportivo dell’edizione, affiancando la disciplina pugilistica alla tradizionale Regata dei Gonfaloni.

Alle ore 19.30, all’Aurum, l’incontro “Comunicare d’Annunzio” proporrà una riflessione sui modi attraverso i quali raccontare oggi la figura, l’opera e la modernità del Vate. All’appuntamento parteciperanno Studio Facile con Ale e Alessia Giandomenico. A seguire si terrà la premiazione del concorso “Giovani dannunzIAni”, nell’ambito del progetto “ImmaginIAmo d’Annunzio”, alla presenza di Giordano Bruno Guerri.

La premiazione concluderà uno dei percorsi più innovativi dell’VIII edizione: il primo contest di creatività con Intelligenza Artificiale dedicato a Gabriele d’Annunzio. Un’iniziativa che ha invitato i giovani a confrontarsi con l’eredità del poeta utilizzando strumenti e linguaggi contemporanei, costruendo un ponte tra memoria culturale, tecnologia e immaginazione.

Il momento culminante della giornata e dell’intera manifestazione arriverà alle ore 21 al Porto Turistico, dove Gianni Morandi sarà protagonista del concerto “C’era un ragazzo”. Una delle voci più amate della musica italiana chiuderà il Festival con un grande appuntamento dal vivo, ripercorrendo una carriera che ha attraversato generazioni e lasciato un segno profondo nella storia della canzone del nostro Paese.

Di seguito, il programma completo della nona e ultima giornata dell’VIII edizione del Festival dannunziano e, a seguire, il calendario degli appuntamenti in programma ogni giorno:

6 SETTEMBRE:

· REGATA DEI GONFALONI

ore 9.00 regata - ore 18.00 premiazione

PORTO CANALE SUD DI PESCARA

· Inaugurazione mostra

La Scuola di Barbizon

Le radici dell’Impressionismo

a cura del Museo dell’Ottocento

MUSEO DELL’OTTOCENTO - ore 10.00

· Presentazione libro

Io, Marcello Dudovich. La mia vita tra sogno e realtà

a cura di Maria Grazia Bella

con Giordano Bruno Guerri e Maria Grazia Bella

AURUM - ore 17.00

· Esibizione della fanfara della III Regione Aerea dell’Aeronautica Militare

AURUM - ore 18.30

· Evento sportivo

Trofeo Nazionale “Gabriele d'Annunzio” - 2026

Pugilistica D’Abruzzo ASD

PIAZZA GARIBALDI - ore 19.00

· Incontro

Comunicare d’Annunzio

con Studio Facile con Ale

Alessia Giandomenico

ImmaginIAmo d’Annunzio

Premiazione del concorso Giovani dannunzIAni

con Giordano Bruno Guerri

AURUM - ore 19.30

· Concerto

GIANNI MORANDI

C’era un ragazzo

PORTO TURISTICO - ore 21.00

TUTTI I GIORNI:

· Contest creativo

ImmaginIAmo d’Annunzio

Il primo contest di creatività con Intelligenza Artificiale dedicato a Gabriele d'Annunzio

· Esperienza 3D

Esperienza con i visori del Vittoriale

Un viaggio virtuale negli spazi del Vittoriale

CASA NATALE - ORARI DEL MUSEO

· Esperienza IA

Collegamento con l’ologramma

Parla con il Vate e vivi una esperienza unica

AURUM - dalle 16.00 alle 21.00

· Esposizione

“d’Annunzio, i francobolli e le caricature”

Scopri la storia dei francobolli dedicati al poeta

AURUM - dalle 16.00 alle 21.00

· Laboratori

I cento pezzi di Pinocchio

Dedicati alla didattica per bambini con famiglie

POLO ATERNINO dal 29 al 30 - DALLE 16.00 ALLE 19.00

DAL 31 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE - PINETA DANNUNZIANA

STESSO ORARIO E IL 4 E 5 SETTEMBRE ALL’AURUM

· DAL 3 AL 5 SETTEMBRE

Primo torneo di calcio giovanile “d'Annunzio Kids”

Campo sportivo F.lli Giandomenico e Lamberto Croce

organizzato da A.S.D. Curi Pescara