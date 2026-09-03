Pennadomo festeggia 10 anni di Gruppo Transumante

Il Gruppo Transumante festeggia dieci anni di attività e lo fa tornando nel luogo da cui tutto è partito: Pennadomo.

Sabato 5 settembre, alle ore 20.30, Piazza dell'Unione ospiterà un concerto-evento a ingresso libero, pensato come un omaggio alla comunità pennadomese che ha accompagnato il gruppo nel corso del suo percorso musicale.

L'Associazione Transumanza Artistica nasce a Pennadomo nel 2013. Tre anni più tardi, nel 2016, dai laboratori musicali organizzati dall'associazione prende forma il Gruppo Transumante, un'esperienza musicale aperta che negli anni ha coinvolto un numero molto ampio di musicisti. Da allora il gruppo ha attraversato l'Abruzzo portando con sé un repertorio che parte dalla musica popolare e popolaresca del Meridione italico e si sviluppa attraverso diverse contaminazioni: pizzica, tammurriata, saltarello, reggae, ska, cantautorato e musica pop italiana. Nel corso dei dieci anni la formazione è cambiata più volte.

Oggi il Gruppo Transumante è composto da sei musicisti, con Ugo Trevale, presidente della Transumanza Artistica, impegnato nella cura degli arrangiamenti e nella direzione del percorso musicale. La serata del 5 settembre ripercorrerà proprio questa storia musicale, proponendo brani che rappresentano le diverse fasi dell'esperienza del gruppo. Ad aprire il concerto sarà Giuseppe Peluzzi, cantautore e componente del Gruppo Transumante.

A seguire, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio attraverso il repertorio costruito dal gruppo in questi dieci anni. Particolarità dell'evento sarà la sua dimensione partecipativa. Non ci sarà un palco: i musicisti suoneranno direttamente in Piazza dell'Unione, in mezzo alla gente. Alcune donne e alcuni uomini di Pennadomo che negli anni hanno già partecipato ai progetti della Transumanza Artistica torneranno a cantare insieme al gruppo, mentre il pubblico sarà invitato a partecipare ai canti popolari durante la serata.

UN MOMENTO SPECIALE: “BEATE A TE” - Un momento particolarmente significativo sarà dedicato a “Beate a te”, brano scritto da Ugo Trevale e diventato negli anni una delle colonne sonore delle attività della Transumanza Artistica. La canzone è legata alla memoria dei pennadomesi emigrati nel corso del Novecento e racconta, attraverso la musica, il rapporto con una comunità che ha conosciuto la partenza, la lontananza e il legame con il proprio paese. Il decennale diventa così l'occasione per riportare a Pennadomo un'esperienza che per dieci anni ha viaggiato attraverso l'Abruzzo, mantenendo sempre nel piccolo paese della provincia di Chieti il proprio punto di riferimento.

Appuntamento sabato 5 settembre 2026, alle ore 20.30, in Piazza dell'Unione a Pennadomo. Ingresso libero.