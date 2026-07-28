Giovani protagonisti alla sesta edizione del 'Tornareccio Music Camp'

I giovani sono stati i veri protagonisti della sesta edizione di Tornareccio Music Camp che si è svolta dal 21 al 25 luglio nel borgo abruzzese, conosciuto e stimato per il miele, i mosaici, il patrimonio storico di Monte Pallano e la musica.

“Quest'anno ho scelto consapevolmente di rinunciare a salire sul podio e di affidare la direzione dei concerti a quattro giovani musicisti cresciuti all'interno del Tornareccio Music Camp – spiega il Maestro Riccardo Rossi -. È stata una scelta che nasce dalla convinzione che un progetto formativo trovi il suo significato più autentico quando offre ai ragazzi l'opportunità di assumersi responsabilità reali e di mettere in pratica il percorso compiuto. Il risultato ha superato ogni aspettativa. I quattro giovanissimi direttori hanno dimostrato competenza, sensibilità musicale e capacità di guidare l'ensemble con personalità e maturità. Vederli dirigere è stata la conferma che investire sui giovani, dare loro fiducia e creare occasioni concrete di crescita è la strada giusta. Tornareccio Music Camp vuole essere proprio questo: un luogo in cui si studia, si cresce e si impara a diventare protagonisti. Il successo di questa esperienza rappresenta uno dei risultati più belli e significativi di questa edizione”.

L’evento, promosso dal Comune di Tornareccio e organizzato dall'APS L'Olandese Volante, in collaborazione con il Centro Didattico Musicando, ha ospitato quaranta ragazzi appassionati di musica che hanno voluto arricchire il proprio bagaglio artistico partecipando al camp estivo, e prendendo parte a laboratori di pianoforte, musica da camera, canto, coro e orchestra, articolati su diversi livelli. Il percorso formativo è stato guidato dai maestri Riccardo Rossi, Daria Marchioli e Myriam Anzini. Come di consueto, i ragazzi si sono esibiti in diversi concerti serali organizzati in diversi punti del centro storico: uno nella frazione di San Giovanni, uno nel museo all'aperto dei mosaici dal titolo "Musica fra note, mosaici e bellezza", in collaborazione con A.M.A. Associazione Amici del Mosaico Artistico e l'Accademia Ars Antiqua di Atessa, uno in piazza Fontana, e il gran finale a Monte Pallano.

Tornareccio Music Camp si conferma un'esperienza che, promuovendo il valore della musica come strumento di formazione, inclusione e partecipazione, anno dopo anno, continua a lasciare un segno significativo nel percorso artistico e personale dei giovani musicisti, rafforzando il legame tra cultura, territorio e comunità.



