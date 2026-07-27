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'La Notte dei Serpenti': "L'Abruzzo fa conoscere al mondo la sua identità"

Allo Stadio del Mare di Pescara è andata in scena la quarta edizione. In tv su Rai 1 il prossimo 5 settembre

redazione
Musica e Spettacolo
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E' andata in scena allo Stadio del Mare di Pescara la quarta edizione de “La Notte dei Serpenti”, il grande evento promosso dalla Regione Abruzzo ideato per valorizzare - si legge in una nota della stessa Regione - l'eredità culturale del territorio e trasformarla in un volano di attrazione turistica internazionale. La serata sarà poi trasmessa in prima serata su Rai 1 il prossimo 5 settembre, raggiungendo anche i connazionali e le associazioni abruzzesi all'estero.

Volti, luci, musica ed emozioni hanno acceso Pescara e raccontato l’Abruzzo in tutta la sua bellezza-

Sulla portata strategica dell'iniziativa è intervenuto il èresidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. “Siamo giunti alla quarta edizione, un'edizione fantastica che andrà in prima serata su Rai 1 il 5 settembre, una cosa di cui siamo davvero molto orgogliosi e che ci emoziona tanto. Abbiamo portato fuori da questo scrigno, dove era nascosta, questa preziosa eredità culturale troppo spesso dimenticata — e me compreso, siamo tutti un po' colpevoli di averla trascurata per troppo tempo —, ma l'abbiamo ripresa, valorizzata e nel giro di pochissimi anni oggi questa manifestazione non ha nulla da invidiare a quelle analoghe molto più famose e più datate a cui ci siamo anche ispirati con umiltà, ma credo con un pizzico di orgoglio di poter dire che oggi siamo a un livello elevatissimo. Grazie alla Rai questo spettacolo lo vedranno anche le nostre comunità di italiani all'estero, a cominciare da tutte le associazioni abruzzesi che si stanno sintonizzando e che si sintonizzeranno da tutto il mondo e da tutti i continenti per poter assaporare il gusto di questa tradizione culturale e di spettacolo”.

Ricca di ritmo, colori e grandi ospiti la quarta edizione de “La Notte dei Serpenti”. Un evento che ha visto protagonisti decine di cori, gruppi folk, danzatori di saltarello e rievocazioni storiche di pregio come il Laccio d'Amore di Penna Sant'Andrea, sapientemente fusi con la musica leggera italiana sotto la direzione artistica del Maestro Enrico Melozzi.

Foto Regione Abruzzo

 

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