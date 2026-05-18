Al Teatro Marrucino di Chieti debutta "Elisabetta da Messina" con la regia di Enrico Stinchelli

Un grande appuntamento con la lirica contemporanea si appresta a fare il suo debutto assoluto in Abruzzo.

Il prossimo 21 maggio alle ore 21:00, il prestigioso Teatro Marrucino di Chieti ospiterà la prima esecuzione assoluta di "Elisabetta da Messina", opera lirica in un atto composta dal Maestro David Boldrini. L'evento si preannuncia come uno dei momenti culturali più significativi della stagione teatrale, unendo la drammaticità del melodramma a una produzione di altissimo livello.

L'opera si avvale della prestigiosa regia di Enrico Stinchelli, nome di spicco nel panorama lirico internazionale, capace di infondere dinamismo e profonda sensibilità a ogni allestimento. Ad arricchire la serata sarà l'introduzione dell'opera affidata a Enrico Beruschi, che guiderà lo spettatore nell'atmosfera del dramma prima dell'inizio dello spettacolo. La direzione musicale è firmata dallo stesso compositore, David Boldrini, che guiderà l'Orchestra da Camera IOF attraverso una partitura intensa ed evocativa, completata dalle scene curate da Nico Paladini e dalla direzione di produzione di Marco Iezzi.

Il dramma, liberamente tratto dalla celebre e dolorosa novella del Decameron di Giovanni Boccaccio, ruota attorno alla figura di Elisabetta, una giovane donna il cui amore per il modesto Lorenzo viene tragicamente stroncato dall'opposizione feroce e violenta dei fratelli di lei. La scelta di trasporre in musica questa narrazione non è solo un omaggio alla grande letteratura trecentesca, ma risponde alla precisa volontà di esplorare la modernità di un racconto che affronta dinamiche relazionali e sociali purtroppo ancora attuali. La partitura orchestrale di Boldrini si sviluppa in un unico, incalzante atto, dove la tensione emotiva cresce costantemente attraverso un linguaggio musicale che fonde la tradizione melodrammatica italiana con suggestioni armoniche contemporanee, enfatizzando l'isolamento psicologico e la sofferenza della protagonista.

A proposito dello spettacolo, il regista Enrico Stinchelli ha dichiarato: “Sono molto felice di portare in scena Elisabetta da Messina a Chieti, un’opera di grande forza evocativa, arricchita dalla bellissima musica di David Boldrini. Ho voluto attualizzare il racconto del Boccaccio perché i suoi temi — il patriarcato, la violenza sulle donne, il femminicidio — parlano ancora drammaticamente al nostro presente. È sorprendente quanto questa storia antica riesca ancora a interrogarci e a emozionarci con straordinaria forza”.

Il cast vocale schiera interpreti di grande talento: il soprano Melissa D’Ottavi vestirà i panni della protagonista Elisabetta, affiancata dal tenore Xun Zhou nel ruolo di Lorenzo. Le voci maschili vedono inoltre impegnati il basso Gaetano Merone (Orso), il baritono Gabriel Nani (Gherardo) e il basso Diego Colli (Cecco). Una sinergia di talenti che promette di regalare al pubblico una performance indimenticabile, supportata dal patrocinio del Comune di Chieti e dalla collaborazione di importanti partner culturali come il Kiwanis Chieti Pescara G. D’Annunzio, Abruzzo Spettacoli e Power Eventi.

I biglietti per assistere a questo atteso debutto sono già disponibili in prevendita sul circuito Ciaotickets. Per ricevere ulteriori informazioni ed effettuare prenotazioni, è possibile contattare direttamente la biglietteria del Teatro Marrucino al numero 0871 330470.