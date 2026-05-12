“Il primo verso è di Dio, il resto è tutto mio!” tra poesia e musica con Sandro Tascione e Luca Mastrogiuseppe

Un appuntamento intenso e evocativo, fuori dagli schemi, un viaggio in note fra echi celtici e folk inglese, brividi di atmosfere arabe, suggestioni di melodie armene e mediorientali, assaggi di classico e moderno del nostro occidente, versi pregni di vita vissuta, conclude la stagione dei Concerti di Primavera 2025/2026 del Teatro Comunale “Camillo De Nardis” di Orsogna, curata da I Guardiani dell’Oca, con la direzione artistica di Zenone Benedetto.

Venerdì 15 maggio alle ore 21 andrà in scena “Il primo verso è di Dio, il resto è tutto mio!”, un progetto originale che intreccia poesia e musica in un dialogo continuo, sospeso tra scrittura, suono e ascolto profondo.

Protagonisti dello spettacolo musicale sono Sandro Tascione, musicista, chitarrista e poeta originario di Vasto, e Luca Mastrogiuseppe, musicista di Termoli specializzato in strumenti a fiato. Due percorsi artistici differenti che si incontrano in una ricerca comune, dando vita a un linguaggio espressivo essenziale e contemporaneo.

Tascione firma i testi e guida il percorso tra parola e musica, alternando la voce recitante all’esecuzione di diversi strumenti, dalla chitarra all’oud, dall’ukulele al violino e qualche strumento insolito in una narrazione che nasce da una tensione profonda tra interiorità ed esperienza vissuta. Le sue poesie non cercano l’enfasi, ma si muovono in una dimensione intima e riflessiva, chiedendo allo spettatore non solo di ascoltare, ma di sostare, attraversare, abitare il tempo della parola.

Accanto a lui, Mastrogiuseppe costruisce un paesaggio sonoro ricco di sfumature e suggestioni, attraverso strumenti come duduk, ney, low whistle e tin whistle. Il suo intervento musicale introduce una dimensione arcaica e quasi rituale, un respiro che sembra provenire da lontano, che accompagna, sostiene e talvolta anticipa il senso dei versi. “Il primo verso è di Dio, il resto è tutto mio! non è un concerto tradizionale, né una semplice lettura poetica, ma è una sorta di spazio essenziale, liberato dal superfluo, in cui parola e suono si incontrano senza mai sovrapporsi, trasformandosi l’uno nell’altro. Ogni elemento mantiene la propria autonomia e trova compimento nella relazione in un equilibrio sottile e mai prevedibile. La trama musicale si nutre di influenze molteplici, dagli echi del folk europeo alle atmosfere mediorientali fino a suggestioni celtiche e richiami alla tradizione occidentale e dà vita a un tessuto sonoro aperto, fluido, capace di attraversare culture e geografie diverse senza appartenere a un unico luogo.

Ne nasce un’esperienza di ascolto immersiva, che invita a rallentare e a riscoprire una dimensione più profonda dell’atto artistico. Uno spazio in cui il tempo non è scandito dalla successione dei brani, ma dalla qualità della presenza, dall’intensità dell’ascolto e dalla relazione tra silenzio e suono. Lo spettacolo musicale è quindi una sorta di invito a fermarsi, ad ascoltare, a lasciarsi attraversare, perché è forse proprio in quella soglia sottile tra parola e respiro, tra suono e silenzio, che qualcosa accade davvero e resta per sempre…

Vi aspettiamo!

Tariffe biglietteria: biglietti singoli platea intero € 15 ridotto over 70/under 20 € 12

Orari biglietteria da lunedi’ al venerdi’ 10.00 – 12.00 mercoledi’ 16.00 – 18.00 e da 1 ora prima dello spettacolo

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Orsogna e on line sul circuito ciaotickets https://bit.ly/4vStiE5

Per info e prenotazioni (si può prenotare anche via whatsapp) cell. 334-6652279