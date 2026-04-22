Equipe 84 in concerto a Paglieta, il mito del beat italiano rivive il 25 aprile

Il grande beat italiano approda a Paglieta per un appuntamento musicale di assoluto rilievo. Il prossimo 25 aprile, in occasione delle celebrazioni in onore di San Vincenzo e Sant'Egidio, via Caduti di Nassiriya ospiterÃ il concerto dell'Equipe 84. Lo spettacolo avrÃ inizio alle ore 21:00 e promette di trasportare il pubblico nel cuore pulsante della storia della musica leggera italiana.

Considerata da molti critici come la risposta italiana ai Beatles, lâ€™Equipe 84 ha rappresentato lâ€™avanguardia del movimento beat negli anni '60 e '70. Attraverso collaborazioni storiche, come quella con Lucio Battisti e Mogol, la band ha dato vita a capolavori immortali quali "29 settembre", "Io ho in mente te" e "Tutta mia la cittÃ ". Questi brani, caratterizzati da arrangiamenti innovativi per lâ€™epoca e da una straordinaria forza melodica, sono diventati veri e propri simboli culturali che hanno attraversato indenni i decenni.

La tappa di Paglieta, organizzata in collaborazione con Power Eventi, si configura come un tributo vivente a questo prestigioso patrimonio artistico. I musicisti sul palco riproporranno il sound inconfondibile e le atmosfere che hanno reso celebre il gruppo, offrendo ai presenti unâ€™occasione unica per cantare i successi che hanno scalato le classifiche e influenzato intere generazioni di artisti.

Lâ€™evento rappresenta un momento di aggregazione fondamentale per il territorio, unendo la tradizione delle festivitÃ patronali alla qualitÃ di una proposta musicale che continua a emozionare. L'evento Ã¨ gratuito.