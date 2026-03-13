Concerto dei Sidun Tributo a Fabrizio De Andrè al Teatro Comunale di Orsogna

Sabato 28 marzo concerto dei Sidun Tributo a Fabrizio De André, tribute band nata nel 2006 a Potenza per omaggiare l’arte e la poesia di Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori italiani, ma coinvolge musicisti provenienti da tutta la Lucania, capace di raccontare con delicatezza e profondità storie di emarginati, amori e libertà.

Il nome della band richiama uno dei brani più intensi di De André, "Sidún", dedicato alla distruzione della città libanese di Sidone, un simbolo del suo impegno civile e poetico.

La band è composta da musicisti con tanta esperienza e grande passione: Fabio Macchia (batteria), Edmondo Ragone (percussioni), Roberto Schiavone (pianoforte, tastiere, fisarmonica), Andrea Di Tolla (chitarra), Bartolomeo Telesca (chitarra), Michele Perrone (basso elettrico), Filippo Nigro (voce principale) Giulia Bilancieri e Nura Spinazzola ai cori che completano il quadro vocale.

L’obiettivo principale dei Sidun, è quello di realizzare un concerto straordinario omaggiando il talento di Fabrizio De André e della sua musica, offrendo al pubblico l’opportunità di rivivere l’immensa eredità del suo repertorio.

Il concerto prevede l’esecuzione di tutti i grandi successi di De André, come “Bocca di Rosa”, “La Guerra di Piero”, “Andrea” e il “Pescatore”. Gli arrangiamenti utilizzati nello spettacolo sono fedeli alle versioni live e originali delle canzoni di Fabrizio De André, oltre alle versioni create in collaborazione con la PFM.

Attraverso ogni nota e ogni parola, la band si propone di mantenere viva la memoria musicale e culturale del grande cantautore, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra le sue canzoni intramontabili.

Ricordiamo l’appuntamento Sabato 28 Marzo 2026 presso il Teatro Comunale di Orsogna, ingresso h 20:30.

Biglietti disponibili al link:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/sid%C3%B9n-tributo-fabrizio-de-andr%C3%A8

Vi aspettiamo numerosi!!!