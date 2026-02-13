On Line "Scatto ergo sum", nuovo singolo e videoclip di Banda Piazzolla

Il folk-pop travolgente che sbeffeggia l’ossessione moderna per i social: “Se non fotografi, non esisti”.

La Banda Piazzolla torna a far sentire la sua voce con “Scatto ergo sum”, un nuovo singolo e videoclip che unisce l'energia del folk-pop a una satira tagliente sulla società dell’apparire.

Protagonista la cantante del gruppo Romina Vallese nei panni del personaggio di za’ Rosa. In un’epoca in cui ogni istante, dal piatto di insalata al tramonto, deve essere immortalato per diventare reale, la Banda Piazzolla riscrive il dogma di Cartesio in chiave digitale: non più "penso", ma "scatto, dunque sono".

“Scatto Ergo Sum” è un brano ritmato e coinvolgente, dove il dialetto diventa lo strumento perfetto per riportare a terra una realtà che sembra vivere ormai solo su Internet. Il testo elenca con sagacia i momenti di una quotidianità "fotografica" compulsiva ("senza foto nin si magnate", "senza foto nin ti pu murì"), evidenziando l’assurdità di una vita che sembra non avere più scopo se non viene filtrata da un obiettivo.

“Abbiamo voluto raccontare questa sorta di schiavitù moderna con il sorriso, ma anche con la schiettezza che solo il folk sa avere,” dichiara Pino Piazzolla compositore di musica e testo. “Il contrasto tra la lingua dei nostri padri e l’ossessione per i follower crea un cortocircuito che fa ballare e, speriamo, anche riflettere".

QUI IL VIDEO - https://youtu.be/mE67eivKO1c



