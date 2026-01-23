Il Maestro abruzzese Matteo Passarelli dirige ed orchestra i Soul-Food-Vocalist in un progetto dal “respiro” nazionale

Un nuovo progetto, dal respiro nazionale, per il Maestro abruzzese. Sarà Matteo Passarelli il direttore e l’arrangiatore dei brani da lui preparati per l'Epico Tour, la nuova avventura musicale dei Soul-Food Vocalist, il collettivo vocale reso celebre dalla trasmissione The Voice Generations (Rai1).

Lo spettacolo, che debutta in teatro con orchestra dal vivo, prende il via il 25 gennaio al Teatro Mattiello di Pompei per poi approdare, sempre sotto la direzione di Passarelli, sul palco del prestigioso Teatro Augusteo di Napoli il 5 febbraio. Le date successive toccheranno Battipaglia (1 marzo) e Pagani (17 aprile).

Il percorso dei Soul-Food Vocalist costituisce la base artistica del progetto. Dopo The Voice Generations, il gruppo ha intrapreso un cammino di crescita che include l’esibizione all’Apollo Theater di New York e una serie di appuntamenti di rilievo nazionale, tra cui il Premio Ravera, un evento al Palapartenope in omaggio a Pino Daniele e il concerto di fine anno in Piazza del Plebiscito. EPICO TOUR rappresenta l’approdo teatrale di questo percorso, con orchestra dal vivo e una scrittura musicale pensata per la scena.

Il contributo di Matteo Passarelli è centrale nella costruzione dell'identità sonora del tour. Oltre a dirigere l'orchestra nelle prime due serate, firma cinque degli arrangiamenti orchestrali, che sono sintesi di un equilibrio tra scrittura sinfonica, voci del gruppo e linguaggio contemporaneo. Epica Tour nasce per riportare lo “strumento” voce al centro della scena, esaltandone la forza narrativa ed emotiva attraverso il dialogo con una grande orchestra, in un racconto musicale che attraversa generi ed epoche.

Il progetto vede inoltre la collaborazione di Claudia Vietri nel coordinamento e gli arrangiamenti di Antonello Cascone e Graziano Donadona, in una scrittura collettiva che trasforma classici della musica in quadri orchestrali per il teatro. L'orchestra, in questa visione, non è semplice accompagnamento ma parte integrante della narrazione.

Per Passarelli, questa direzione si inserisce in un percorso professionale dedicato ai grandi organici. Collaboratore stabile del maestro Angelo Valori, ha firmato arrangiamenti per eventi nazionali come il Sanremo Summer Symphony e per artisti del calibro di Mogol, Malika Ayane, Serena Brancale e molti altri protagonisti della scena musicale nazionale. È inoltre direttore dell'Orchestra Giovanile Amadeus e autore di colonne sonore per film come "Amici per Caso" (Paramount+) e "MalAmore" (01 Distribution).