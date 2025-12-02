Musica e atmosfera natalizia alla Clinica oncologica di Chieti, tornano gli eventi di “Voi&Noinsieme”

Le note del sassofono e del mandolino entrano in ospedale per portare il clima delle feste tra i pazienti. Anche quest’anno l’associazione “Voi&Noinsieme Aps” rinnova il suo impegno per l’accoglienza all’interno della Clinica oncologica di Chieti con l’iniziativa “Aspettando il Natale”.
L’obiettivo è trasformare temporaneamente la sala d’attesa del reparto in un luogo di condivisione, offrendo momenti di leggerezza e calore ai pazienti, ai loro familiari e agli accompagnatori durante il percorso di cura.
Il programma prevede due appuntamenti mattutini nel mese di dicembre 2025:
- Martedì 9 dicembre 2025, alle ore 11.00, si terrà l’esibizione del sassofonista Antonio D’Avanzo. A seguire, intorno alle ore 12.00, è prevista la tradizionale accensione dell’albero di Natale.
- Venerdì 19 dicembre 2025, sempre alle ore 11.00, sarà la volta di Francesco Mammola, virtuoso del mandolino.
Gli eventi musicali rappresentano un’occasione per umanizzare i luoghi di cura e offrire sostegno emotivo attraverso l’arte e la vicinanza, in linea con la missione dell’associazione che opera quotidianamente a supporto del reparto.