"Sushi 3000" è il nuovo singolo de "Le canzoni giuste"

Il ritorno della band di Pescara con un brano in uscita il 7 novembre

Redazione
Musica e Spettacolo
Tornano "Le canzoni giuste", band di Pescara, con il nuovo singolo “Sushi 3000” ft. Davide Borri in uscita venerdì 7 novembre. Dopo un tour lungo tutto lo stivale e dopo aver collezionato importanti aperture live tra cui ai Finley al Tanta Robba Festival di Cremona e ai Patagarri al Cassandra Fest di Centibuchi (AP), la band è pronta a farci ascoltare un nuovo brano in cui li sentiamo rinnovati pur restando sempre fedeli a se stessi. 

Tra guerre non così lontane ed omologazioni quotidiane, il brano mette a nudo il culto del benessere e la frenesia del “tutto e subito”, con un ritmo irresistibile e un’ironia tagliente. Firmato da "Le canzoni giuste" in featuring con Davide Borri, “Sushi 3000” è una traccia ballabile e  corrosiva: una fotografia lucida e divertita di un secolo che corre veloce, dove restare sé stessi è  l’unico vero atto rivoluzionario. “Sushi 3000” è pop satirico allo stato puro, con il sorriso amaro di chi osserva il proprio tempo da  dentro la centrifuga.

