"Caliente" è il nuovo singolo di Loris Crisante: un viaggio tra ritmo latino e sonorità house

Loris Crisante, DJ/producer e content creator originario di Pescara, presenta il suo nuovo singolo dal titolo “Caliente” (pubblicato su Afrodite). Il brano è frutto di una collaborazione con Gianni Caiaffa, ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il videoclip ufficiale. “Caliente” è un brano afrohouse nato con l’obiettivo di combinare una cassa dritta, tipica del genere, con uno stile più morbido e avvolgente. Perfetto sia per le atmosfere da club, sia per essere ascoltato in radio o inserito nel panorama pop.

L’artista pescarese Loris Crisante commenta così il suo nuovo singolo “Caliente”: “È un disco che definisco crossover! Ideale per diverse situazioni e per soddisfare le aspettative del pubblico live e degli ascoltatori. Se ti piace il reggaeton, troverai il vocal latino; se invece sei appassionato di house, la cassa ti entrerà nel corpo! Insomma, è un brano ricco di vibes molto coinvolgenti”.

Loris Crisante è un DJ/producer e content creator di Pescara, noto per il suo carisma, intraprendenza ed energia. Originario di Pescara, ha iniziato la sua carriera artistica nel 2019, esibendosi nei club della sua città. Successivamente, ha ampliato il suo percorso, iniziando a produrre remix di tracce di successo, suonati in tutto il mondo. La svolta arrivò con la sua prima produzione ufficiale, in collaborazione con una cantante di fama mondiale, che aprì la strada ad altri brani usciti nell’arco di questi anni.

Grazie alla sua costante presenza sui social, Loris ha collaborato con importanti eventi come la settimana della moda di Milano e successivamente ha iniziato a esibirsi nei club e nelle discoteche più prestigiose d'Abruzzo. La sua musica di genere urban, energica e coinvolgente, lo ha portato a suonare anche fuori regione, conquistando locali e pubblico ovunque si esibisse.

Per Loris Crisante, la musica e il mondo della notte rappresentano il cuore della sua carriera, ma è molto presente sui social, che utilizza per esprimere tutti i suoi lati artistici e della sua quotidianità. Loris coltiva da sempre un forte interesse per il mondo dello spettacolo e della televisione, e non vede l’ora di esplorare anche quel suo lato artistico, alimentando ulteriormente la sua passione per l’arte e la creatività.